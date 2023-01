Manchester United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (14.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Manchester United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź. To derbowa rywalizacja, na którą czeka cały piłkarski świat. Czy Manchester United odgryzie się rywalowi zza miedzy za zawstydzającą porażkę z pierwszej części sezonu, gdy Czerwone Diabły poległy na Etihad Stadium aż 3:6? Początek hitowego starcia 20. kolejki Premier League w sobotę o godzinie 13:30.

Old Trafford Premier League Manchester United Manchester City 4.05 3.90 1.88 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 stycznia 2023 13:31 .

Manchester United – Manchester City, typy i przewidywania

Manchester United znajduje się w znakomitej formie i notuje serię aż sześciu zwycięstw z rzędu, w których aż pięciokrotnie zachował czyste konto. City w Premier League ostatni raz przegrali z Brentford w listopadzie od tego czasu notując dwa ligowe zwycięstwa i jeden remis. Podopieczni Pepa Guardioli dość niespodziewanie przegrali w środku tygodnia z Southampton w Pucharze Ligi Angielskiej, ale według bukmacherów wciąż są faworytami sobotnich derbów, a ponadto mają na koncie trzy wygrane z rzędu w bezpośrednich rywalizacjach z United. My nie pokusimy się wytypowanie zwycięzcy sobotniego pojedynku, ale liczymy na zaciętą rywalizację z kilkoma bramkami. Właśnie taki scenariusz sugerują ostatnie wyniki obu zespołów. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Manchester United – Manchester City, sytuacja kadrowa

Marcus Rashford strzelił gola we wszystkich swoich występach dla United od zakończenia mistrzostw świata w Katarze i oczekuje się, że odegra kluczową rolę w drużynie Czerwonych Diabłów podczas sobotnich derbów. Wszystko wskazuje też na to, że Luke Shaw pozostanie na pozycji środkowego obrońcy. Reprezentant Anglii ostatnio wyglądał solidnie u boku Raphaela Varane’a. Występ Diogo Dalota wciąż budzi wątpliwości, ale Erik Ten Hag pozostaje przekonany, że jego kontuzja nie jest poważna. Jeśli będzie w formie, prawdopodobnie zagra od początku, a jeśli nie to z pewnością zastąpi go Aaron Wan-Bissaka.

Ruben Dias wciąż pozostaje poza grą z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego, ale jest jedynym zmartwieniem City. Powinniśmy spodziewać się kilku zmian w wyjściowym składzie Obywateli po szokującej porażce 0:2 w Pucharze Ligi z Southampton. W przyzwoitej formie znajduje się Rico Lewis i być może to on zastąpi Kyle’a Walkera na prawej stronie obrony.

Manchester United – Manchester City, ostatnie wyniki

Manchester United notuje serię sześciu zwycięstw z rzędu biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Co więcej, United w aż pięciu z tych sześciu meczów nie stracili nawet gola. Czerwone Diabły w ostatnim czasie odprawiły z kwitkiem Charlton, Everton, Bournemouth, Wolverhampton, Nottingham oraz Burnley. Są na czwartym miejscu w tabeli i kontynuują swoją przygodę zarówno w Pucharze Anglii, jak i Pucharze Ligi.

City w środku tygodnie dość niespodziewanie pożegnało się z Pucharem Ligi Angielskiej po porażce 0:2 z Southampton. Wcześniej Obywatele pewnie zameldowali się w kolejnej rundzie Pucharu Anglii po zwycięstwie 4:0 nad Chelsea. Podopieczni Pepa Guardioli ostatni raz w lidze przegrali z Brentford. Od tego czasu w Premier League zremisowali z Evertonem oraz wygrali z Leeds i Chelsea. Zajmują drugie miejsce w tabeli ze stratą pięciu oczek do prowadzącego Arsenalu.

Manchester United – Manchester City, historia

W sobotę obie ekipy spotkają się po raz 52. na boiskach Premier League. Manchester United liczy na przełamanie kiepskiej passy trzech porażek z rzędu w bezpośrednich rywalizacjach, które kończyły się wygranymi City 6:3, 4:1 oraz 2:0. Czerwone Diabły ostatni raz wygrały w marcu 2021 roku pokonując zespół Guardioli 2:0 w rozgrywkach ligowych.

Manchester United – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotnich derbów Manchesteru jest zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę. Typy na wygraną Obywateli oscylują wokoło 1,88. Zbliżone kursy zostały przewidziane na remis w tym pojedynku oraz zwycięstwo Czerwonych Diabłów i wynoszą one odpowiednio około 3,90 oraz 4,00.

Manchester United – Manchester City, przewidywane składy

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia, Casemiro, Eriksen, Antony, Fernandez, Rashford, Martial.

Manchester City: Ederson, Lewis, Stones, Akanji, Cancelo, Bruyne, Rodri, Gundogan, Mahrez, Haaland, Grealish.

Manchester United – Manchester City, transmisja meczu

Sobotnie derby Manchesteru będzie można obejrzeć jedynie online za pośrednictwem platformy Viaplay.pl. Aby uzyskać dostęp do meczu United z City należy uprzednio wykupić odpowiedni abonament. Początek starcia o godzinie 13:30.

