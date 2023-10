Manchester United – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (07.10.2023)

Manchester United – Brentford: typy i kursy na mecz Premier League. Czy Czerwone Diabły odbiją się po ostatnich niepowodzeniach? Na ich drodze staną prowadzone przez Thomasa Franka Pszczoły. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższą sobotę, 7 października o godzinie 16:00.

PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag i Rasmus Hojlund

Manchester United – Brentford, typy i przewidywania

Manchester United, który podczas obecnego sezonu zawodzi na całej linii, w 8. kolejce Premier League na Old Trafford zmierzy się z Brentfordem. Czerwone Diabły mimo wszystko są faworytem w starciu z Pszczołami. Czy Rasmus Hojlund dołoży kolejne trafienie w nowych barwach, a może podopieczni Thomasa Franka sprawią niespodziankę? Przekonamy się już w najbliższą sobotę, 7 października.

Zarówno Manchester United, jak i Brentford nie ma szczelnej defensywy – w ich meczach pada sporo bramek z dwóch stron. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Manchester United – Brentford, sytuacja kadrowa

Erik ten Hag nadal nie może skorzystać z Tyrella Malacii, Amada Diallo, Kobbiego Mainoo, Luke’a Shawa, Aarona Wana-Bissaki, Lisandro Martineza i Sergio Reguilona, natomiast odsunięty od zespołu jest Jadon Sancho. Po stronie gości zabraknie kontuzjowanych Joshuy Da Silvy, Shandona Batiste’a, Mikkela Damsgaarda oraz Rico Henry’ego. Nie wiadomo, czy zagra Ben Mee, a wciąż zawieszony jest Ivan Toney.

Man United – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia Nieznany Nieznany Powrót: Koniec października 2023 Nieznany Koniec października 2023 Amad Diallo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Kobbie Mainoo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec października 2023 Uraz kostki Koniec października 2023 Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Aaron Wan-Bissaka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023 Lisandro Martínez Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Nieznany Uraz stopy Nieznany Sergio Reguilón Stłuczenie Stłuczenie Powrót: Nieznany Stłuczenie Nieznany Casemiro Czerwona kartka (dwie żółte) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu Jadon Sancho Nie zagra Nie zagra Powrót: Po 4 meczach Nie zagra Po 4 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia Nieznany Nieznany Powrót: Koniec października 2023 Nieznany Koniec października 2023 Amad Diallo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Kobbie Mainoo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec października 2023 Uraz kostki Koniec października 2023 Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Aaron Wan-Bissaka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023 Lisandro Martínez Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Nieznany Uraz stopy Nieznany Sergio Reguilón Stłuczenie Stłuczenie Powrót: Nieznany Stłuczenie Nieznany Casemiro Czerwona kartka (dwie żółte) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu Jadon Sancho Nie zagra Nie zagra Powrót: Po 4 meczach Nie zagra Po 4 meczach

Brentford - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Joshua Da Silva Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Shandon Baptiste Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Kilka dni Uraz ramienia Kilka dni Mikkel Damsgaard Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Niepewny Uraz pachwiny Niepewny Rico Henry Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek czerwca 2024 Kontuzja kolana Początek czerwca 2024 Ben Mee Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Koniec października 2023 Kontuzja łydki Koniec października 2023 Kevin Schade Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz biodra Koniec grudnia 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Joshua Da Silva Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Shandon Baptiste Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Kilka dni Uraz ramienia Kilka dni Mikkel Damsgaard Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Niepewny Uraz pachwiny Niepewny Rico Henry Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek czerwca 2024 Kontuzja kolana Początek czerwca 2024 Ben Mee Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Koniec października 2023 Kontuzja łydki Koniec października 2023 Kevin Schade Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz biodra Koniec grudnia 2023

Manchester United – Brentford, ostatnie wyniki

Czerwone Diabły są w fatalnej dyspozycji - poniosły porażki w dwóch ostatnich spotkaniach przeciwko Galatasaray Stambuł (2:3) w Lidze Mistrzów i Crystal Palace (0:1) w Premier League. Pszczoły również nie imponują formą - zremisowały 1:1 z Nottingham Forest na ligowym podwórku, a także przegrały 0:1 z Arsenalem w 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej.

Manchester United – Brentford, historia

W bezpośredniej rywalizacji trochę lepiej wypadają Czerwone Diabły. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi zespołami, to odnotujemy trzy zwycięstwa Manchesteru United, jedną wygraną Brentfordu i jeden remis.

Manchester United – Brentford, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi około 1.70, a typ na zwycięstwo Brentfordu to mniej więcej 4.55. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Manchester United – Brentford, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 5 Harry Maguire 9 Anthony Martial 14 Christian Eriksen 34 Donny van de Beek 35 Jonny Evans 39 Scott McTominay 46 Hannibal Mejbri 49 Alejandro Garnacho Neal Maupay 7 Zanka 13 Saman Ghoddos 14 Frank Onyeka 15 Thomas Strakosha 21 Mads Roerslev Rasmussen 30 Yegor Yarmolyuk 33 Michael Olakigbe 37 Ethan Brierley 38 Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 5 Harry Maguire 9 Anthony Martial 14 Christian Eriksen 34 Donny van de Beek 35 Jonny Evans 39 Scott McTominay 46 Hannibal Mejbri 49 Alejandro Garnacho Neal Maupay 7 Zanka 13 Saman Ghoddos 14 Frank Onyeka 15 Thomas Strakosha 21 Mads Roerslev Rasmussen 30 Yegor Yarmolyuk 33 Michael Olakigbe 37 Ethan Brierley 38

Manchester United – Brentford, kto wygra?

Manchester United – Brentford, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Old Trafford już w najbliższą sobotę, 7 października o godzinie 16:00.

