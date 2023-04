Manchester United – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (05.04.2023)

Manchester United - Brentford: typy, kursy, zapowiedź. Obie drużyny walczą o awans do europejskich pucharów w przyszłym sezonie. Manchester United liczy na występy w Lidze Mistrzów, z kolei dla Brentford możliwość gry nawet w Lidze Konferencji byłaby czymś satysfakcjonującym. Początek meczu o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Manchester United – Brentford, typy i przewidywania

Faworytem spotkania jest oczywiście Manchester United, choć nie można odbierać szans Brentford, który rozgrywa znakomity sezon, a ponadto w pierwszym meczu rozbił Czerwone Diabły aż 4:0. Obecnie zespół prowadzony przez Ten Haga jest jednak na zupełnie innym etapie i raczej nie należy spodziewać się takiego scenariusza. Ostatnie bezpośrednie rywalizacje obu zespołów mogą sugerować, że również w środowym spotkaniu zobaczymy wiele goli. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Manchester United – Brentford, sytuacja kadrowa

Manchester United nadal musi radzić sobie bez kilku ważnych zawodników. Wciąż zawieszony za czerwoną kartkę jest Casemiro, a ponadto kontuzję leczą Eriksen czy Garnacho. W drużynie gości niedostępni są Keane Lewis-Potter i Vitaly Janelt, z kolei po zawieszeniu wraca Shandon Baptiste.

Manchester United – Brentford, ostatnie wyniki

Manchester United w miniony weekend przegrał z Newcastle 0:2. Wcześniej Czerwone Diabły zaliczyły cztery mecze bez porażki, które zakończyły się dwoma zwycięstwami z Realem Betis w Lidze Europy oraz wyeliminowaniem Fulham z Pucharu Anglii, a także remisem z Southampton w Premier League.

Brentford przystąpi do pojedynku z United po dwóch remisach z rzędu z Brighton oraz Leicester. Wcześniej Pszczoły ograły Southampton oraz Fulham, a także przegrały z Evertonem. Przegrana z The Toffees była jednak jedyną od 14 stycznia, co pokazuje znakomitą formę Brighton w trwającej kampanii.

Manchester United – Brentford, historia

Obie drużyny spotkały się w tym sezonie w ramach 2. kolejki Premier League. Manchester United świeżo po przejęciu przez Erika ten Haga szukał wtedy jeszcze formy i został rozbity przez Brentford aż 4:0. Wcześniejsze dwa mecze zakończyły się natomiast pewnymi zwycięstwami Czerwonych Diabłów.

Manchester United – Brentford, kursy bukmacherskie

Manchester United – Brentford, kto wygra

Manchester United – Brentford, przewidywane składy

Manchester United – Brentford, transmisja meczu

Mecz 25. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem United a Brentford nie będzie dostępny w żadnej polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na platformie Viaplay. Aby móc obejrzeć ten pojedynek, uprzednio należy wykupić odpowiednią subskrypcję.

