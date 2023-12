Manchester United – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy Czerwone Diabły awansują do fazy pucharowej Champions League? Nie wszystko zależy od drużyny Erika ten Haga. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższy wtorek, 12 grudnia o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane i Thomas Mueller

Manchester United Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 grudnia 2023 08:01 .

Manchester United – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Hitem ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów jest rywalizacja na Old Trafford, gdzie Manchester United podejmie Bayern Monachium. Czerwone Diabły, żeby marzyć o awansie do fazy pucharowej Champions League, muszą pokonać klub ze stolicy Bawarii i liczyć na podział punktów w starciu Kopenhaga – Galatasaray Stambuł. Czy są w stanie tego dokonać? W pierwszym meczu na Allianz Arenie padł wynik 4:3 dla mistrza Bundesligi.

Wrześniowe spotkanie obu ekip było bardzo wyrównane. Podobnie może być i tym razem. Podział punktów wydaje się więc prawdopodobny. Mój typ: remis.

Manchester United – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Zarówno podopieczni Erika ten Haga, jak i Thomasa Tuchela ostatnią ligową kolejkę najchętniej wyrzuciliby z pamięci. Manchester United na własnym stadionie przegrał bowiem 0:3 z Bournemouth, natomiast Bayern Monachium na wyjeździe uległ Eintrachtowi Frankfurt aż 1:5. Czerwone Diabły w 5. serii gier fazy grupowej Ligi Mistrzów podzieliły się punktami z Galatasaray Stambuł (3:3), a Bawarczycy bezbramkowo zremisowali z Kopenhagą.

Manchester United – ostatnie 5 meczów 09.12.2023 Man United – Bournemouth 0:3 (Premier League)

0:3 (Premier League) 06.12.2023 Man United – Chelsea 2:1 (Premier League)

– Chelsea 2:1 (Premier League) 02.12.2023 Newcastle – Man United 1:0 (Premier League)

– Man United 1:0 (Premier League) 29.11.2023 Galatasaray – Man United 3:3 (Liga Mistrzów)

26.11.2023 Everton – Man United 0:3 (Premier League) Bayern Monachium – ostatnie 5 meczów 09.12.2023 Eintracht – Bayern 5:1 (Bundesliga)

– Bayern 5:1 (Bundesliga) 29.11.2023 Bayern – Kopenhaga 0:0 (Liga Mistrzów)

24.11.2023 Koeln – Bayern 0:1 (Bundesliga)

0:1 (Bundesliga) 11.11.2023 Bayern – Heidenheim 4:2 (Bundesliga)

– Heidenheim 4:2 (Bundesliga) 08.11.2023 Bayern – Galatasaray 2:1 (Liga Mistrzów)

Manchester United – Bayern Monachium, historia

Bayern Monachium wygląda lepiej od Manchesteru United w bezpośredniej rywalizacji obu drużyn. Bawarczycy mogą bowiem pochwalić się aż trzema zwycięstwami w pięciu poprzednich meczach pomiędzy tymi zespołami. Czerwone Diabły w tym czasie triumfowały raz i padł jeden remis.

Manchester United – Bayern Monachium, spotkania bezpośrednie (H2H)

20.09.2023 Liga Mistrzów Bayern 4:3 Man United 05.08.2018 Mecz towarzyski Bayern 1:0 Man United 09.04.2014 Liga Mistrzów Bayern 3:1 Man United 01.04.2014 Liga Mistrzów Man United 1:1 Bayern 07.04.2010 Liga Mistrzów Man United 3:2 Bayern

Manchester United – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem wtorkowego meczu, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi około 2.65, a typ na zwycięstwo Bayernu Monachium to mniej więcej 2.45. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.90. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Manchester United – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia knee-surgery Nieznany Amad Diallo Uraz kostki Niepewny Lisandro Martínez Uraz stopy Połowa stycznia 2024 Casemiro Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Christian Eriksen Kontuzja kolana Połowa grudnia 2023 Mason Mount Kontuzja łydki Niepewny Victor Lindelof Nieznany Niepewny Bruno Fernandes Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Jadon Sancho Nie zagra Po 34 meczach Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia knee-surgery Nieznany Amad Diallo Uraz kostki Niepewny Lisandro Martínez Uraz stopy Połowa stycznia 2024 Casemiro Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Christian Eriksen Kontuzja kolana Połowa grudnia 2023 Mason Mount Kontuzja łydki Niepewny Victor Lindelof Nieznany Niepewny Bruno Fernandes Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Jadon Sancho Nie zagra Po 34 meczach

Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Matthijs de Ligt Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek stycznia 2024 Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Serge Gnabry Uraz ścięgna Początek marca 2024 Sven Ulreich Uraz kostki Połowa stycznia 2024 Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Matthijs de Ligt Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek stycznia 2024 Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Serge Gnabry Uraz ścięgna Początek marca 2024 Sven Ulreich Uraz kostki Połowa stycznia 2024

Manchester United – Bayern Monachium, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 9 Anthony Martial 15 Sergio Reguilón 19 Raphael Varane 20 Diogo Dalot 21 Antony Matheus dos Santos 22 Tom Heaton 28 Facundo Pellistri 37 Kobbie Mainoo 44 Daniel Gore 46 Hannibal Mejbri 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 22 Raphael Guerreiro 27 Konrad Laimer 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 42 Jamal Musiala 43 Tom Hülsmann 45 Aleksandar Pavlovic Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 9 Anthony Martial 15 Sergio Reguilón 19 Raphael Varane 20 Diogo Dalot 21 Antony Matheus dos Santos 22 Tom Heaton 28 Facundo Pellistri 37 Kobbie Mainoo 44 Daniel Gore 46 Hannibal Mejbri 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 22 Raphael Guerreiro 27 Konrad Laimer 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 42 Jamal Musiala 43 Tom Hülsmann 45 Aleksandar Pavlovic

Manchester United – Bayern Monachium, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Man United 0% remisem 100% zwycięstwem Bayernu 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Man United

remisem

zwycięstwem Bayernu

Manchester United – Bayern Monachium, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Old Trafford już w najbliższy wtorek, 12 grudnia o godzinie 21:00.

Najwyższy bonus w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.