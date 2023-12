Manchester United – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (26.12.2023)

Manchester United - Aston Villa: typy i kursy na mecz 19. kolejki rozgrywek Premier League. Podopieczni Erika ten Haga w zbliżającym się spotkaniu podejmą drużynę obecnie zajmującą trzecią lokatę w lidze. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Old Trafford już we wtorek (26 grudnia) o godzinie 21:00.

Manchester United Aston Villa

Man Utd – Aston Villa, typy bukmacherskie

Manchester United we wtorkowym spotkaniu poświątecznym zmierzy się z Aston Villą. Bez wątpienia to spotkanie będzie największym hitem 19. kolejki Premier League. Ja spodziewam się wyrównanego starcia, w którym jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Man Utd – Aston Villa, ostatnie wyniki

Manchester United w tym sezonie prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. A w szczególności w ostatnich tygodniach. Podopieczni Erika ten Haga w pięciu ostatnim spotkaniach zdołali tylko raz odnieść zwycięstwo (2:1 z Chelsea), zaliczyć jeden, ale cenny remis (0:0 z Liverpoolem), a także ponieść trzy porażki (0:3 z Bournemouth, 0:1 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów, 0:2 z West Hamem United).

Aston Villa natomiast jest prawdopodobnie największą rewelacją obecnie trwającej kampanii Premier League. Zespół prowadzony przez Unaia Emery’ego w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł trzy zwycięstwa (1:0 z Manchesterem City, 1:0 z Arsenalem i 2:1 z Brentfordem) oraz zaliczył dwa remisy (1:1 ze Zrnijskim w Lidze Konferencji, a także 1:1 z Sheffield United).

Man Utd – Aston Villa, historia

W ubiegłym sezonie obie drużyny spotkały się ze sobą trzykrotnie. Dwa mecze padły łupem Manchesteru United (4:2 i 1:0) oraz jeden Aston Villi (3:1). W obecnie trwającej kampanii będzie to ich pierwsze starcie.

Man Utd – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przedstawili bardzo wyrównane kursy na spotkanie Manchesteru United z Aston Villą. Na zwycięstwo danego zespołu kursy wynoszą około 2.60. Typ na remis bukmacherzy wyceniają w granicach 3.60 – 3.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod promocyjny do Superbet: GOAL

Man Utd – Aston Villa, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 10 Marcus Rashford 14 Christian Eriksen 15 Sergio Reguilón 28 Facundo Pellistri 34 Donny van de Beek 37 Kobbie Mainoo 46 Hannibal Mejbri 66 Rhys Bennett 14 Pau Francisco Torres 15 Alex Moreno 16 Calum Chambers 22 Nicolò Zaniolo 24 Jhon Durán 32 Leander Dendoncker 42 Filip Marschall 47 Tim Iroegbunam 58 Tommi O’Reilly Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 10 Marcus Rashford 14 Christian Eriksen 15 Sergio Reguilón 28 Facundo Pellistri 34 Donny van de Beek 37 Kobbie Mainoo 46 Hannibal Mejbri 66 Rhys Bennett 14 Pau Francisco Torres 15 Alex Moreno 16 Calum Chambers 22 Nicolò Zaniolo 24 Jhon Durán 32 Leander Dendoncker 42 Filip Marschall 47 Tim Iroegbunam 58 Tommi O’Reilly

Man Utd – Aston Villa, transmisja meczu

Spotkanie Manchesteru United z Aston Villą będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Old Trafford już we wtorek (26 grudnia) o godzinie 21:00.

