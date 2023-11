Manchester City – Young Boys Berno: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2023)

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Jeremy Doku, Manchester City

Manchester City Young Boys Berno Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2023 19:21 .

Manchester City – Young Boys Berno: przewidywania

Przed nami 4. kolejka fazy grupowej Champions League. Manchester City na własnym stadionie podejmie zespół Young Boys Berno w ramach grupy G. Przed dwoma tygodniami obie ekipy mierzyły się w Szwajcarii i wówczas padł wynik 3:1 dla “Obywateli”. Teraz trudno spodziewać się innego wyniku, bowiem drużyna Pepa Guardioli po lekkiej zadyszce znów weszła na wysokie obroty wygrywając cztery ostatnie mecze. Szczególnie wrażenie może robić weekendowy wynik 6:1 z Bournemouth. Mój typ na to spotkanie: Manchester City powyżej 2,5 bramki.

Superbet 1.50 Manchester City powyżej 2,5 bramki Zagraj!

Manchester City – Young Boys Berno: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Ekipa Manchesteru City wygrała ostatnie cztery mecze w tym to ostatnie z Bournemouth 6:1. Wcześniej udało się również pewnie zwyciężyć w derbach Manchesteru aż 3:0 i to na Old Trafford. Z kolei ekipa Young Boys ma w lidze nieco większe problemy. Szwajcarzy wygrali dwa ostatnie mecze, ale wcześniej dwukrotnie remisowali. Niemniej ekipa z Berna z przewagą jednego punktu prowadzi w ligowej tabeli.

Jeśli chodzi zaś o tabelę grupy G w rozgrywkach Ligi Mistrzów, to przewodzi jej zespół “Obywateli” z dorobkiem dziewięciu oczek. Zaś Young Boys zajmuje trzecią lokatę z raptem jednym punktem.

Manchester City – Young Boys Berno: historia

Historia rywalizacji tych ekip jest krótka. Jedyny mecz pomiędzy tymi zespołami miał miejsce dwa tygodnie temu. Wówczas padł wynik 3:1 dla City.

Manchester City – Young Boys Berno: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są jednoznaczne. Faworytem jest jednak zespół Manchesteru. Kurs na zwycięstwo gospodarzy oscyluje w graniach 1.10 Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 12.00 – 12.50. Grając na zwycięstwo gości stawiamy po kursie około 30.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Manchester City – Young Boys Berno: Kto wygra?

Kto wygra? Manchester City 100% Remis 0% Young Boys 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Manchester City

Remis

Young Boys

Manchester City – Young Boys Berno: przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Young Boys Berno Raphaël Wicky Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Young Boys Berno Raphaël Wicky Rezerwowi ▼ 2 Kyle Walker 4 Kalvin Phillips 5 John Stones 18 Stefan Ortega 19 Julián Álvarez 20 Bernardo Silva 21 Sergio Gomez 24 Josko Gvardiol 33 Scott Carson 47 Phil Foden 52 Oscar Bobb 92 Micah Hamilton 4 Aurèle Amenda 9 Cedric Itten 11 Ebrima Colley 17 Saidy Janko 19 Noah Persson 20 Cheikh Niasse 26 David von Ballmoos 28 Fabian Lustenberger 35 Silvere Ganvoula Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Young Boys Berno Raphaël Wicky Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Young Boys Berno Raphaël Wicky Rezerwowi ▼ 2 Kyle Walker 4 Kalvin Phillips 5 John Stones 18 Stefan Ortega 19 Julián Álvarez 20 Bernardo Silva 21 Sergio Gomez 24 Josko Gvardiol 33 Scott Carson 47 Phil Foden 52 Oscar Bobb 92 Micah Hamilton 4 Aurèle Amenda 9 Cedric Itten 11 Ebrima Colley 17 Saidy Janko 19 Noah Persson 20 Cheikh Niasse 26 David von Ballmoos 28 Fabian Lustenberger 35 Silvere Ganvoula

Manchester City – Young Boys Berno: transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 4. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na San Siro już w najbliższy wtorek, 7 listopada o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.