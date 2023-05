IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – West Ham, typy bukmacherskie

Manchester City kroczy ostatnio od zwycięstwa do zwycięstwa i wydaje się, że w końcówce sezonu rozstrzygnie rywalizację o mistrzostwo Anglii na swoją korzyść. Krok w tym kierunku będzie starał się zrobić ogrywając w środowy wieczór West Ham United. Patrząc na kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów Manchester City jest pewniakiem do wygranej. Bardzo podobnie sprawa ma się z Erlingiem Haalandem i jego szansami na wpisanie się na listę strzelców. Norweg w ostatnim meczu z Fulham zdobył swojego gola nr 50 w tym sezonie i na pewno na tym nie poprzestanie. Stawiamy, że Haaland będzie autorem jednego z goli w środowy wieczór, a Manchester City sięgnie po trzy punkty. Nasz typ: gol Haalanda i wygrana Man City

Manchester City – West Ham, ostatnie wyniki

Manchester City do środowego spotkania przystąpi tylko z jednym celem, jakim jest kontynuowanie zwycięskiej serii, co ma go doprowadzić do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Podopieczni Josepa Guardioli wygrali osiem ostatnich ligowych pojedynków, co pozwoliło im odrobić straty do prowadzącego przez dużą część sezonu Arsenalu. Z Kanonierami Obywatele wygrali również przed tygodniem bezpośredni pojedynek (4:1 na Etihad Stadium). Z kolei w ostatni weekend Manchester City pokonał 2:1 w wyjazdowym meczu Fulham.

Zupełnie inne cele na końcówkę obecnego sezonu ma West Ham United, który zajmując 15. miejsce w tabeli Premier League, nie może być jeszcze pewny utrzymania. Po dwóch porażkach z rzędu – 1:2 z Liverpoolem i 3:4 z Crystal Palace – przewaga Młotów nad strefą spadkową wynosi tylko cztery punkty. Trudno się także spodziewać, aby powiększyła się po środowym meczu w Manchesterze.

Manchester City – West Ham, historia

Obie drużyny pierwszy raz w tym sezonie mierzyły się ze sobą w sierpniu ubiegłego roku. Górą był Manchester City, który na stadionie West Hamu wygrał 2:0 po dwóch trafieniach niesamowitego Erlinga Haalanda. Choć mecz w wyjściowym składzie rozpoczynał Łukasz Fabiański, to Norweg nie zdołał go ani razu pokonać. Doświadczony polski bramkarz jeszcze przed pierwszym golem był zmuszony opuścić boisko z powodu kontuzji.

Przed własną publicznością Manchester City wygrał sześć ostatnich ligowych pojedynków z West Hamem. Młoty ostatni raz punkty z Etihad Stadium wywiozły w 2015 roku, kiedy wygrały 2:1.

Manchester City – West Ham, kursy bukmacherskie

Manchester City jest murowanym faworytem do zwycięstwa według bukmacherów. Wystarczy spojrzeć na kursy oferowane przez nich na ten pojedynek. Rozważając typ na środowy mecz warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymamy go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Zwycięzca Strona Kursy wygrana Manchesteru City 1.22 remis 7.20 wygrana West Hamu 12.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2023 22:01 .

Manchester City – West Ham, kto wygra?

Manchester City – West Ham, przewidywane składy

Szkoleniowiec Manchesteru City Josep Guardiola raczej nie będzie kalkulował i na spotkanie z West Hamem United desygnuje możliwie najmocniejszy skład. Nie będzie miał jednak do swojej dyspozycji wszystkich zawodników, bowiem z problemami zdrowotnymi nadal boryka się Kevin de Bruyne, który z tego powodu nie wystąpił już w ostatnim meczu przeciwko Fulham. Jego miejsce w wyjściowej jedenastce może ponownie zająć Julian Alvarez.

W zespole Młotów na murawie nie będzie mogło pojawić się dwóch zawodników. Z powodu kontuzji wykluczone są występu Gianluki Scamacci i Kurta Zoumy.

Manchester City – West Ham, transmisja meczu

Środowe spotkanie Manchester City – West Ham United, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie można oglądać tylko za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Do komentowania tego meczu wyznaczeni zostali Adrian Olek i Maciej Łuczak.

