Manchester City – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (19.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Manchester City – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź. Miniony weekend z pewnością nie będzie miło wspominany przez obie drużyny. Manchester City w derbach uległ United, a Tottenham nie poradził sobie z liderem Premier League Arsenalem. Czwartkowy pojedynek będzie zatem doskonałą okazją, by w meczu na szczycie sięgnąć po trzy punkty i odbudować morale. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Manchester City – Tottenham, typy i przewidywania

Manchester City przystępuje do tego spotkania po dwóch porażkach z rzędu, ale w ocenie bukmacherów jest faworytem meczu z Tottenhamem. City wygrali zaledwie dwa z ostatnich pięciu pojedynków, podobnie, jak Koguty, co świadczy o tym, że oba zespoły na początku nowego roku nie potrafią ustabilizować formy. Uwzględniając bilans ostatnich meczów to zespół Antonio Conte może w lepszym nastroju rozpocząć czwartkowy mecz, bowiem ma na swoim koncie dwie wygrane z rzędu w bezpośrednich starciach. Co ciekawe, w ostatnich czternastu spotkaniach obu drużyn padł tylko jeden remis. W nadchodzącym spotkaniu podział punktów nie usatysfakcjonuje żadnej z ekip. City muszą gonić liderujący Arsenal, a Koguty oddalają się od TOP4, dlatego spodziewamy się ofensywnego spotkania z bramkami dla obu drużyn. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Fortuna 1,75 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź Fortuna

Manchester City – Tottenham, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Manchesteru City jest dobra. Mały znak zapytania stoi jedynie przy występie Kevina De Bruyne, który opuścił wtorkowy trening Obywateli. Ruben Dias i Jones Stones wrócili po kontuzjach i będą gotowi na mecz z Tottenhamem, a według mediów ten drugi znajdzie się w pierwszym składzie. Guardiola może zdecydować się na kilka zmian w porównaniu do poprzedniego pojedynku. Do gry od pierwszej minuty awizowani są między innymi Grealish, Gundogan czy Lewis.

Lucas Moura jest jedynym zawodnikiem Tottenhamu, co do którego można mieć pewność, że nie wystąpi w czwartkowym hicie Premier League. Znaki zapytania pojawiają się przy Rodrigo Bentancurze, ale Conte ma nadzieję, że Urugwajczyk będzie zdolny do gry. W pierwszym składzie powinniśmy zobaczyć także między innymi Daviesa oraz Perisicia.

Manchester City – Tottenham, ostatnie wyniki

Manchester City ma na swoim koncie dwie porażki z rzędu. Zespół Pepa Guardioli w miniony weekend przegrał z United w derbach 1:2, a kilka dni wcześniej odpadł z Pucharu Ligi Angielskiej po wpadce z Southampton. Wcześniej Obywatele odnieśli dwa zwycięstwa z rzędu z Chelsea, najpierw w Pucharze Anglii, a następnie w Premier League. City w ostatnim meczu roku 2022 zremisowali niespodziewanie 1:1 z Evertonem.

Tottenham w miniony weekend uległ Arsenalowi 0:2. Wcześniej Koguty odniosły dwa zwycięstwa z rzędu wygrywając z Portsmouth w Pucharze Anglii oraz z Crystal Palace w Premier League. Te wygrane przełamały serię trzech meczów drużyny Conte bez zwycięstwa. Wszystko zaczęło się od remisu w meczu towarzyskim z Niceą, a następnie nie zdołali pokonać w pojedynkach o stawkę Brentoford oraz Aston Villi.

Manchester City – Tottenham, historia

Manchester City nie ma dobrej passy w meczach z Tottenhamem. Koguty wygrały dwa ostatnie bezpośrednie spotkania z Obywatelami, a łącznie mają na swoim koncie cztery wygrane w ostatnich sześciu meczach. Co ciekawe, w ostatnich czternastu pojedynkach City ze Spurs padł tylko jeden remis.

Manchester City – Tottenham, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem spotkania według bukmacherów jest Manchester City. Typy na wygraną Obywateli są dosyć niskie i wynoszą zaledwie około 1,40. Znacznie wyższe kursy zostały przewidziane w przypadku zwycięstwa Tottenhamu oraz remisu i oscylują one odpowiednio wokół 7,40 oraz 5,30.

Manchester City – Tottenham, przewidywane składy

Manchester City: Ederson, Ake, Akanji, Stones, Lewis, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Grealish, Haaland, Mahrez.

Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Davies, Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisić, Kulusevski, Son, Kane.

Manchester City – Tottenham, transmisja meczu

Czwartkowy hit Premier League nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Pojedynek Manchesteru City z Tottenhamem będzie można obejrzeć jedynie online za pośrednictwem platformy Viaply. Aby uzyskać dostęp do tego starcia uprzednio należy wykupić odpowiedni abonament. Początek meczu o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.