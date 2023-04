Manchester City - Sheffield United: typy na półfinał Pucharu Anglii. Obywatele stają przed ogromną szansą awansu do finału rozgrywek. W sobotę zagrają na Wembley Stadium z Sheffield United, czyli obecnym wiceliderem Championship. Początek spotkania o godzinie 17:45. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Wembley FA Cup Manchester City Sheffield United 1.16 8.50 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2023 18:07 .

Manchester City – Sheffield, typy i przewidywania

Manchester City wciąż pozostaje w grze o potrójną koronę. W środku tygodnia zapewnił sobie awans do półfinału Ligi Mistrzów, a w Premier League depcze po piętach liderującego Arsenalu. Po mundialu Obywatele spisują się znakomicie i wygrywają mecz za meczem. W sobotę mogą natomiast wywalczyć awans do finału Pucharu Anglii. Na Wembley Stadium zmierzą się bowiem z Sheffield United, czyli wiceliderem obecnej tabeli Championship. Nie ulega wątpliwościom, że dla mistrzów Anglii powinien to być spokojny spacerek. Zwłaszcza, że Pep Guardola nie zamierza odpuszczać walki o trofea. Nasz typ – Manchester City wygra więcej niż jedną bramką.

Manchester City – Sheffield, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Manchesteru City przed półfinałem Pucharu Anglii prezentuje się okazale. Z rywalizacji wyłączony jest tylko kontuzjowany Nathan Ake. Jeśli chodzi o Sheffield United, w sobotę nie zagrają Rhian Brewster, Rhys Norrington-Davies, Jack O’Connell, Ben Osborn oraz Enda Stevens.

Manchester City – Sheffield, ostatnie wyniki

W środę Manchester City zremisował na Allianz Arena z Bayernem Monachium, co wystarczyło do awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Przed tym meczem Obywatele cieszyli się serią dziesięciu kolejnych zwycięstw, licząc wszystkie rozgrywki. W ostatnim czasie mistrzowie Anglii ogrywali między innymi Leicester City (3-1), Liverpool (4-1) czy Burnley (6-0).

Sheffield United również znajduje się w wysokiej dyspozycji. Wicelider Championship jest już o krok od zapewnienia sobie awansu do Premier League. W ostatnim czasie ogrywał Bristol City (1-0) oraz Cardiff (4-1), a także przegrał w meczu na szczycie z Burnley (0-2).

Manchester City – Sheffield, historia

Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się ze sobą w sezonie 2020/2021. Wówczas Sheffield United grało na poziomie Premier League. Oba mecze w tej kampanii wygrał wówczas Manchester City, choć nie były to zwycięstwa okazałe i przekonujące. Spotkania zakończyły się bowiem wynikiem 1-0 dla Obywateli.

Manchester City – Sheffield, kursy bukmacherskie

Nie może dziwić, że olbrzymim faworytem sobotniej rywalizacji jest Manchester City. Kurs na zwycięstwo Obywateli wynosi około 1,14. W przypadku ewentualnej wygranej Sheffield United jest to natomiast nawet aż 15,0.

Manchester City – Sheffield, przewidywane składy

Manchester City: Ortega, Walker, Dias, Laporte, Lewis, Rodri, Gundogan, Silva, Mahrez, Alvarez, Foden

Sheffield: Foderingham, Ahmedhodzic, Egan, Robinso, Berge, Doyle, Fleck, Baldock, Lowe, McBurnie, Ndiaye

Manchester City – Sheffield, transmisja meczu

Sobotni półfinał Pucharu Anglii pomiędzy Manchesterem City a Sheffield United rozpocznie się o godzinie 17:45. Spotkanie na Wembley Stadium można śledzić w polskiej telewizji na kanale Eleven Sports 1.