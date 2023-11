Manchester City – RB Lipsk: typy, kursy, zapowiedź (28.11.2023)

IMAGO/Conor Molloy/News Images Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – RB Lipsk, typy bukmacherskie

Obie drużyny zrealizowały już podstawowy cel, jakim było wywalczenie awansu do fazy pucharowej. Teraz stoczą między sobą rywalizację o pierwsze miejsce w grupie. W zdecydowanie lepszej sytuacji jest Manchester City, który do wtorkowego meczu przystąpi także w roli wyraźnego faworyta. Drużyna Josepa Guardioli chce awansować do dalszych rozgrywek z pierwszego miejsca i może sobie to zapewnić przed własną publicznością.

Manchester City – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Manchester City i RB Lipsk zapewniły sobie już awans do fazy pucharowej, choć do rozegrania pozostały jeszcze dwie kolejki. Obywatele mogą pochwalić się kompletem 12 punktów po czterech spotkaniach, natomiast ekipa z Niemiec ma na koncie trzy wygrane i jedną porażkę. Plasujące się za ich plecami drużyny Crvenej zvezdy Belgrad i Young Boys Berno mają na koncie tylko po jednym punkcie.

Manchester City w ostatnich dwóch ligowych spotkaniach dzielił się punktami z rywalami. Podopieczni Josepa Guardioli mieli jednak wymagającym przeciwników, bowiem najpierw mierzyli się z londyńską Chelsea (4:4), a w ostatni weekend z Liverpoolem (1:1).

RB Lipsk tuż przed przerwą na mecze reprezentacji pewnie 3:1 pokonał u siebie Freiburg, ale ostatniego ligowego występu nie będzie wspominał najlepiej. Na wyjeździe musiał uznać wyższość Wolfsburga.

Manchester City – RB Lipsk, historia

W pierwszej spotkaniu tych zespołów, które rozegrane zostało na Red Bull Arena, lepszy okazał się Manchester City, który wygrał 3:1. Po pierwszej połowie Obywatele prowadzili 1:0 po trafieniu Phila Fodena, ale tuż po przerwie do wyrównania doprowadził Luis Openda. Mistrzowie Anglii rywalizację na swoją korzyść rozstrzygnęli dopiero w końcówce, gdy na listę strzelców wpisywali się Julian Alvarez i Jeremy Doku.

Manchester City – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania na Etihad Stadium jest Manchester City. Rozważając typ na wygraną gospodarzy w standardowych ofertach bukmacherów można liczyć na kurs w okolicy 1.35.

Manchester City – RB Lipsk, typ kibiców

Manchester City – RB Lipsk, przewidywane składy

Obie drużyny są już pewne wyjścia z grupy, co daje szkoleniowcom możliwość dokonania większej liczby zmian w składach. W zespole Manchesteru City na pewno jednak zabraknie Kevina de Bruyne’a, Mateo Kovacicia i Matheusa Nunesa.

W drużynie z Lipska nie zobaczymy natomiast Timo Wernera, Daniego Olmo, Williego Orbana i El Chadaille Bitshiabu.

Manchester City Pep Guardiola 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Manchester City Pep Guardiola 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Rezerwowi ▼ 4 Kalvin Phillips 5 John Stones 6 Nathan Aké 10 Jack Grealish 19 Julián Álvarez 21 Sergio Gomez 25 Manuel Akanji 31 Ederson 33 Scott Carson 1 Peter Gulacsi 3 Christopher Lenz 8 Amadou Haidara 13 Nicolas Seiwald 14 Christoph Baumgartner 16 Lukas Klostermann 18 Fabio Carvalho 26 Ilaix Moriba 31 Tim Kohler Manchester City Pep Guardiola 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Manchester City Pep Guardiola 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Rezerwowi ▼ 4 Kalvin Phillips 5 John Stones 6 Nathan Aké 10 Jack Grealish 19 Julián Álvarez 21 Sergio Gomez 25 Manuel Akanji 31 Ederson 33 Scott Carson 1 Peter Gulacsi 3 Christopher Lenz 8 Amadou Haidara 13 Nicolas Seiwald 14 Christoph Baumgartner 16 Lukas Klostermann 18 Fabio Carvalho 26 Ilaix Moriba 31 Tim Kohler

Manchester City – RB Lipsk, transmisja meczu

Mecz Manchester City – RB Lipsk rozegrany zostanie we wtorek (28 listopada) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 5 PPV. Rywalizację obu klubów będzie można śledzić również za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz można skorzystać z atrakcyjnej promocji, pozwalającej uzyskać dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze dwa miesiące. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

