Man City – Nottingham, typy i przewidywania

Manchester City ma za sobą serię kolejnych wygranych. Obywatele pokazują, że znów należy ich traktować jako faworytów do zdobycia potrójnej korony. W ich obozie nie brakuje jednak problemów, o czym otwarcie mówi Pep Guardiola, który narzeka na kontuzje swoich kluczowych zawodników. Pomimo tego, mistrzowie Anglii miażdżą kolejnych przeciwników i punktują na najwyższym poziomie. W sobotę zagrają na Etihad Stadium z Nottingham Forest, które pomimo niezłego startu sezonu, jest skazywane na pożarcie.

Piłkarze Manchesteru City tracili już w tym sezonie bramki jako faworyci. Podobnie może być w sobotę, gdyż Nottingham Forest sprawiło już spore trudności Arsenalowi i Manchesterowi United. Nasz typ – goście strzelą bramkę.

Man City – Nottingham, sytuacja kadrowa

Manchester City przystąpi do tego meczu osłabiony brakiem Kevina De Bruyne i Bernardo Silvy. Strata największych gwiazd z pewnością jest bolesna dla Pepa Guardioli. Pod znakiem zapytania stoi także występ Jacka Grealisha, Mateo Kovacicia oraz Johna Stonesa. W szeregach Nottingham Forest może natomiast zabraknąć Serge’a Auriera, Willy’ego Boly’ego i Danilo.

Man City – Nottingham, ostatnie wyniki

Manchester City ma na swoim koncie komplet punktów po pięciu ligowych meczach. W środku tygodnia ograł natomiast Crvenę zvezda w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów (3-1). W Premier League Obywatele triumfowali ostatnio przeciwko West Hamowi (3-1) i Fulham (5-1).

Nottingham uzbierało dotychczas siedem punktów. Ograło Chelsea (1-0) oraz Sheffield United (2-1). W minionej ligowej kolejce zremisowało natomiast przed własną publicznością z Burnley (1-1).

Man City – Nottingham, historia

Nottingham Forest po raz ostatni ograło Manchester City w 2009 roku. Od tego czasu te drużyny zmierzyły się ze sobą tylko dwa razy. W minionym sezonie Obywatele zwyciężyli na własnym obiekcie aż 6:0. Na wyjeździe padł natomiast remis 1:1.

Man City – Nottingham, kursy bukmacherskie

Strata punktowa Manchesteru City będzie traktowana jako gigantyczna niespodzianka. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi bowiem zaledwie 1.16. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Nottingham Forest jest to nawet aż 18.00.

Man City – Nottingham, przewidywane składy

Man City: Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Ake, Rodri, Nunes, Alvarez, Foden, Doku, Haaland

Nottingham: Turner, Montiel, Worrall, McKenna, Aina, Sangare, Mangala, Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Awnoiyi

Man City – Nottingham, kto wygra?

Man City – Nottingham, transmisja meczu

Sobotni mecz 6. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem City a Nottingham Forest rozpocznie się o godzinie 16. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

