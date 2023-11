Manchester City - Liverpool: typy, kursy, zapowiedź. W pierwszym sobotnim spotkaniu 13. kolejki Premier League będziemy świadkami największego hitu tej serii gier. Manchester City na Etihad Stadium podejmie Liverpool. Do oglądania takich pojedynków z pewnością zachęcać nie trzeba. Początek o godzinie 13:30.

Manchester City – Liverpool, typy i przewidywania

Eksperci dość jednoznacznie wskazali na Manchester City jako faworyta tego spotkania. Obywatele notują dwie wygrane z rzędu w meczach z Liverpoolem, jednak należy zauważyć, że wcześniej to The Reds zaliczyli serię trzech wygranych. Forma przemawia za drużyną Pepa Guardioli, jednak to zespół Kloppa znajduje się w nieco lepszej sytuacji kadrowej. Ostatnie mecze City z Liverpoolem dostarczają wielu emocji. Wystarczy wspomnieć, że tylko raz w ostatnich dziewięciu bezpośrednich spotkaniach obie drużyny nie zdobyły gola. Natomiast aż w siedmiu z ostatnich ośmiu pojedynków padały minimum cztery gole. Mój typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Manchester City – Liverpool, sytuacja kadrowa

Obie ekipy mają swoje problemy kadrowe. Manchester City nie będzie mógł skorzystać w tym pojedynku z De Bruyne, Gomeza, Kovacicia oraz Stonesa. W Liverpoolu nie wystąpią natomiast Alcantara, Bajcetić oraz Robertson. Z kolei udział w tym starciu Gravenbercha i Konate stoi pod znakiem zapytania.

Manchester City – Liverpool, ostatnie wyniki

Remis z Chelsea w poprzedniej kolejce Premier League przerwał serię pięciu wygranych z rzędu Manchesteru City we wszystkich rozgrywkach. Obywatele w tym czasie bez większych problemów ograli dwukrotnie Young Boys, Bournemouth, Manchester United oraz Brighton. Zespół Guardioli jest niepokonany od 8 października. Wtedy lepszy okazał się Arsenal.

Liverpool z kolei gra w kratkę w ostatnim czasie. Zwycięstwo z Brentford w minionej kolejce poprzedziła przegrana z Toulouse w Lidze Europy, a także niespodziewany remis z Luton Town na krajowym podwórku. W Premier League The Reds są jednak niepokonani od 30 września. Wtedy musieli uznać wyższość Tottenhamu i była to ich jedyna porażka w tym sezonie.

Manchester City – Liverpool, historia

Ostatnie dwa mecze zakończyły się na korzyść Manchester City, który wygrał 4:1 i 3:2. Wcześniej z kolei trzykrotnie triumfował Liverpool. Ostatni remis padł natomiast w kwietniu 2022 roku.

Manchester City – Liverpool, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mieli problemów ze wskazaniem faworyta tego spotkania. Ich zdaniem znacznie większe szanse na wygraną ma Manchester City. Kursy na zwycięstwo tej drużyny wynoszą około 1,71. Dla porównania typy na wygraną Liverpoolu oscylują wokół 4,20. Należy podkreślić jednak, że to The Reds wygrali aż trzy z ostatnich pięciu bezpośrednich meczów. Dlatego warto skorzystać z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym Superbet GOAL i odbierz premię dla graczy. Każdy typer rejestrujący się z hasłem GOAL otrzyma cztery, zamiast trzech bonusów dostępnych w standardowej ofercie powitalnej, a wśród nich jest między innymi darmowy zakład.

Manchester City – Liverpool, kto wygra

Manchester City – Liverpool, przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 4 Kalvin Phillips 6 Nathan Aké 10 Jack Grealish 27 Matheus Nunes 33 Scott Carson 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis 92 Micah Hamilton 96 Ben Knight 3 Wataru Endo 7 Luis Díaz 19 Harvey Elliot 44 Luke Chambers 48 Calum Scanlon 50 Ben Doak 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 4 Kalvin Phillips 6 Nathan Aké 10 Jack Grealish 27 Matheus Nunes 33 Scott Carson 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis 92 Micah Hamilton 96 Ben Knight 3 Wataru Endo 7 Luis Díaz 19 Harvey Elliot 44 Luke Chambers 48 Calum Scanlon 50 Ben Doak 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah

Manchester City – Liverpool, transmisja meczu

Hit 13. kolejki Premier League nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Ten mecz fani w Polsce mogą obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay dostępnej na urządzenia mobilne i Smart TV. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska uprzednio należy wykupić abonament. Początek spotkania o godzinie 13:30.

