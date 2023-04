Manchester City – Leicester City: typy, kursy, zapowiedź (15.04.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Manchester City – Leicester City, typy i przewidywania

Oba zespoły znajdują się na przeciwległych biegunach. City są niepokonani od 5 lutego, z kolei Lisy na wygraną czekają od 11 lutego. Nie ulega wątpliwości, że zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są Obywatele i każdy inny wynik niż ich zwycięstwo będzie sporą sensacją. Ponadto powinniśmy spodziewać się widowiska ze sporą ilością goli. Zespół Pepa Guardioli w każdym z ostatnich pięciu meczów zdobywał minimum trzy bramki, z kolei Lisy nie zachowały czystego konta od ponad dwóch miesięcy. Nasz typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Manchester City – Leicester City, sytuacja kadrowa

Jedynym nieobecnym zawodnikiem Manchesteru City w starciu z Leicester będzie kontuzjowany Phil Foden. Po stronie gości na pewno nie zagra James Justin, jednak występy Barnesa i Tilemenasa stoją pod znakiem zapytania.

Manchester City – Leicester City, ostatnie wyniki

Manchester City notuje serię dziewięciu wygranych z rzędu biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Obywatele są niepokonani od 5 lutego i porażki z Tottenhamem w Premier League. W tabeli zajmują drugie miejsce tracąc do Arsenalu sześć punktów. Z kolei Leicester czeka na zwycięstwo od 11 lutego. W tym czasie Lisy rozegrały dziewięć spotkań, z których aż osiem przegrały i tylko raz zremisowały w starciu z Brentford, przez co spadli na przedostatnie miejsce w tabeli.

Manchester City – Leicester City, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie lepszy był Manchester City, który skromnie wygrał z Leicester 1:0. Obywatele wygrali cztery z ostatnich pięciu pojedynków z Lisami.

Manchester City – Leicester City, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Manchester City, a kursy na wygraną gospodarzy są bardzo niskie i oscylują wokół 1,18. Bukmacher STS przygotował wspaniałą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i możesz postawić zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odebrać bonus od pierwszej wpłaty.

Manchester City – Leicester City, kto wygra

Manchester City – Leicester City, przewidywane składy

Manchester City – Leicester City, transmisja meczu

Mecz Manchester City – Leicester City będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 2. Spotkanie można także obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online, a my korzystając z okazji zachęcamy do zapoznania się z naszą promocją, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Ponadto, istnieje możliwość skorzystania także z drugiej oferty. Jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na rok z góry to zapłacicie za niego jedynie 348 zł, co daje 29zł/miesięcznie, a oszczędność wynosi 240 zł względem standardowej oferty, która kosztuje 49 zł/miesięcznie. Mecz będzie również dostępny na platformie Viaplay.

