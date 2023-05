fot. PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Man City – Leeds, typy i przewidywania

Manchester City wkracza w decydującą fazę sezonu. Po awansie na fotel lidera Premier League Obywatele stali się głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa Anglii. Za kilka dni czeka ich również rywalizacja z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. Zanim do tego dojdzie, ekipa Pepa Guardioli zmierzy się w sobotę na Etihad Stadium z walczącym o utrzymanie Leeds United. Pawie są w tej chwili na 17. lokacie w tabeli i mają tyle samo punktów, co znajdujące się w strefie spadkowej Nottingham Forest. Ponadto, najbliższe starcie będzie debiutem Sama Allardyce’a na ławce trenerskiej. Nie ulega więc wątpliwościom, że dla Manchesteru City jest to spotkanie z gatunku tych koniecznych do wygrania. Nasz typ – Manchester City wygra więcej niż jedną bramką.

Man City – Leeds, sytuacja kadrowa

Pod znakiem zapytania stoi występ Kevina De Bruyne, który opuścił już dwa ostatnie spotkania Manchesteru City. Jego nieobecność będzie jedyną wymuszoną absencją w zespole mistrzów Anglii. Jeśli chodzi o Leeds United, w najbliższą sobotę nie zagrają kontuzjowani Tyler Adams, Stuart Dallas oraz Luis Sinisterra.

Man City – Leeds, ostatnie wyniki

Dyspozycja Manchesteru City w 2023 roku jest wyśmienita. Obywatele miażdżą kolejnych rywali i wciąż mają szansę na zdobycie trzech trofeów. W minionej kolejce Premier League bez większych problemów ograli West Ham United (3-0), a wcześniej rozprawili się także z Fulham (2-1) i Arsenalem (4-1). Manchester City wywalczył ponadto awans do finału Pucharu Anglii, pokonując w 1/2 Sheffield United (3-0).

Ostatnie zwycięstwo Leeds United świętowało 4 kwietnia. Wówczas udało się pokonać Nottingham Forest. Od tego czasu Pawie notują serię pięciu kolejnych meczów bez wygranej, co poskutkowało zwolnieniem Davida Gracii i zatrudnieniem w jego miejsce Sama Allardyce’a.

Man City – Leeds, historia

Poprzedni mecz między tymi drużynami został rozegrany w 17. kolejce tego sezonu Premier League. Leeds United przed własną publicznością uznało wyższość Manchesteru City, który wygrał 3-1. Dubletem w tamtym spotkaniu popisał się Erling Haaland.

Man City – Leeds, kursy bukmacherskie

Olbrzymim faworytem sobotniej rywalizacji jest Manchester City. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą najczęściej 1,17. W przypadku ewentualnej wygranej Leeds United jest to nawet aż 15,0.

Man City – Leeds, przewidywane składy

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Ake, Rodri, Gundogan, Silva, Mahrez, Grealish, Haaland

Leeds United: Meslier, Kristensen, Koch, Cooper, Ayling, McKennie, Roca, Harrison, Gnonto, Bamford, Summerville

Man City – Leeds, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie 35. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem City a Leeds United rozpocznie się o godzinie 16. Transmisję z tego wydarzenia można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.