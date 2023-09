Manchester City - Fulham, typy na mecz 4. kolejki Premier League. Mistrzowie Anglii są do tej pory bezbłędni. Po trzech spotkaniach mają komplet punktów i przewodzą w ligowej tabeli. W sobotę zagrają u siebie z Fulham. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Jez Tighe Na zdjęciu: Manchester City

Manchester City Fulham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2023 16:06 .

Man City – Fulham, typy i przewidywania

Manchester City po niesamowicie udanym poprzednim sezonie wciąż chce dominować w europejskiej piłce. Celem jest obrona potrójnej korony, o co z pewnością nie będzie łatwo. Na starcie kampanii 2023/2024 Obywatele wyglądają natomiast bardzo dobrze, dlatego typuje się ich jako faworytów do zdobycia mistrzostwa Anglii i Ligi Mistrzów. W sobotę gospodarzy na Etihad Stadium spróbuje zatrzymać Fulham, mające za sobą niezłe mecze. Londyńczycy zremisowali już bowiem z Arsenalem oraz wyeliminowali w Pucharze Ligi Angielskiej Tottenham. Wydaje się jednak, że ekipa Pepa Guardioli stoi na innej, zdecydowanie wyższej półce. Wywiezienie korzystnego wyniku z Manchesteru graniczy więc z cudem. Nasz typ – Manchester City wygra obie połowy.

Betfan 2.06 Manchester City wygra obie połowy Zagraj!

Man City – Fulham, sytuacja kadrowa

Manchester City nie będzie mógł w sobotę skorzystać z usług kontuzjowanych Kevina De Bruyne i Johna Stonesa. W ekipie Fulham zabraknie natomiast Joao Palhinhi, który dogrywa temat przeprowadzki do Bayernu Monachium. To poważna strata, bowiem Portugalczyk jest największą gwiazdą zespołu.

Man City – Fulham, ostatnie wyniki

Manchester City zaczął sezon od porażki z Arsenalem w meczu o Tarczę Wspólnoty. Rozgrywki Premier League rozpoczął natomiast bezbłędnie. Na swoim rozkładzie ma już Burnley (3-0), Newcastle United (1-0) oraz Sheffield United (2-1). Choć w tych meczach nie obyło się bez problemów, po trzech kolejkach Obywatele mają na swoim koncie komplet punktów.

W pierwszej kolejce nowego sezonu Fulham ograło na wyjeździe Everton (1-0). Później londyńczycy doznali dotkliwej porażki z Brentford (0-3), a w miniony weekend urwali na Emirates Stadium punkty Arsenalowi (2-2). Fulham nieoczekiwanie wyeliminowało także Tottenham w Pucharze Ligi Angielskiej.

Man City – Fulham, historia

Fulham czeka na zwycięstwo z Manchesterem City od 2009 roku. Od tego czasu Obywatele są bezkonkurencyjni, wygrywając niemal każde spotkanie. W minionym sezonie triumfowali dwukrotnie – zarówno u siebie, jak i na wyjeździe po 2-1.

Man City – Fulham, kursy bukmacherskie

Trudno wyobrazić sobie inny wynik, niż pewne zwycięstwo Manchesteru City. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.18. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Fulham jest to nawet aż 16.00. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betfan. Przy użyciu kodu GOAL podczas rejestracji można otrzymać bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł.

Man City – Fulham, przewidywane składy

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Gvardiol, Rodri, Silva, Kovacic, Alvarez, Grealish, Haaland

Fulham: Leno, Tete, Diop, Bassey, Robinson, Lukić, Pereira, Cairney, Wilson, Jimenez, De Cordova

Man City – Fulham, kto wygra?

Kto wygra? Manchester City 100% Remis 0% Fulham 0% 15 + Głosy Oddaj swój głos: Manchester City

Remis

Fulham

Man City – Fulham, transmisja meczu

Sobotni mecz 4. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem City a Fulham rozpocznie się o godzinie. Transmisję ze spotkania na Etihad Stadium można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.