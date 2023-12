Manchester City – Fluminense: typy, kursy, zapowiedź (22.12.2023)

Manchester City - Fluminense: typy i kursy na finał Klubowych Mistrzostw Świata. W piątkowy wieczór poznamy najlepszą klubową drużynę na świecie. Zdecydowanym faworytem do uzyskania tego miana jest Manchester City.

IMAGO/Paul Phelan/Pro Sports Images Na zdjęciu: Bernardo Silva

Manchester City Fluminense Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 grudnia 2023 12:21 .

Manchester City – Fluminense, typy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że zdecydowanym faworytem do zwycięstwa jest Manchester City. Ja również nie spodziewam się innego rozstrzygnięcia, ale kursy na wygraną zespołu Josepa Guardiola nie są atrakcyjne. Dlatego też zdecydowałem się pójść nieco inną drogą. Spodziewam się, że obie drużyny będą chciały zaprezentować się z jak najlepszej strony i zagrają ofensywnie. To otwiera drogę do sporej liczby bramek. Tych w tym meczu spodziewam się przynajmniej trzech. Mój typ: powyżej 2,5 bramki

Manchester City – Fluminense, ostatnie wyniki

Obie drużyny rywalizację w Klubowych Mistrzostwach Świata rozpoczęły od półfinałów. Manchester City w jednym z nich zmierzył się z prowadzoną przez Macieja Skorżę Urawą Red Diamonds. Zgodnie z przewidywaniami Obywatele nie mieli żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa i triumfowali pewnie 3:0 po trafieniach Mariusa Hoibraatena (samobójczym), Mateo Kovacicia i Bernardo Silvy.

Trudniejsze zadanie wydawało się, że stoi przed Fluminense, które za rywala miało egipskie Al Ahly. Pierwsza połowa ich pojedynku zakończyła się bezbramkowym remisem, ale w drugiej odsłonie klubowi z Brazylii udało się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. W 71. minucie prowadzenie dla Fluminense uzyskał Jhon Arias, a w samej końcówce drugiego gola zdobył John Kennedy.

Manchester City – Fluminense, historia

Piątkowe spotkanie obu drużyn w finale Klubowych Mistrzostw Świata będzie ich pierwszym pojedynkiem w historii. Do tej pory obie drużyny nie miały okazji spotkać się na jednym boisku.

Manchester City – Fluminense, kursy bukmacherskie

Manchester City jest oczywiście zdecydowanym faworytem finałowego spotkania, co potwierdzają również kursy bukmacherskie. Rozważając typ na wygraną Manchesteru City można liczyć na kurs wynoszący tylko 1.30. Ewentualna sensacja, jaką byłaby wygrana Fluminense, wyceniana jest w STS na 9.60. Kupon z takim typem można zabezpieczyć w STS zakładem bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji kod promocyjny do STS GOAL.

Manchester City – Fluminense, typ kibiców

Manchester City – Fluminense, przewidywane składy

Erling Haaland, Kevin de Bruyne i Jeremy Doku wrócili do treningów z Manchesterem City, ale w piątkowym meczu zabraknie ich jeszcze na murawie. Z kolei Fluminense będzie mogło wystąpić w swoim optymalnym zestawieniu.

Manchester City: Ederson – Walker, Stones, Dias, Gvardiol – Rodri, Kovacic – Bernardo, Foden, Grealish – Alvarez

Fluminense: Fabio – Xavier, Nino, Melo, Marcelo – Andre, Martinelli – Arias, Ganso, Keno – Cano

Manchester City – Fluminense, transmisja meczu

Finałowe spotkanie Klubowych Mistrzostw Świata Manchester City – Fluminense rozegrane zostanie w piątek (22 grudnia) o godzinie 19:00. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w polskiej telewizji. Rywalizację zupełnie za darmo będzie można jednak śledzić na platformie FIFA+.

