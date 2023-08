Manchester City - Arsenal: typy i kursy na mecz o Tarczę Wspólnoty. W niedzielę na londyńskim Wembley oficjalnie zostanie otwarty sezon 2023/24. Spotkanie Man City - Arsenal to przedsmak pierwszej kolejki Premier League, która zostanie rozegrana już za tydzień.

IMAGO/Penta Press Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 sierpnia 2023 10:33 .

Manchester City – Arsenal, typy bukmacherskie

Manchester City wygrał osiem ostatnich spotkań z Arsenalem

z Arsenalem Manchester City strzelał gola jako pierwszy zespół w czterech z pięciu ostatnich meczów z Arsenalem

z Arsenalem Arsenal zdobył przynajmniej jednego gola w ośmiu z dziesięciu ostatnich spotkań rozgrywanych na wyjeździe.

Manchester City w ostatnich latach ma patent na Kanonierów i regularnie odprawia ich z kwitkiem. Obywatele wygrali osiem ostatnich meczów z Arsenalem i również do niedzielnego pojedynku, którego stawką będzie Tarcza Wspólnoty, przystąpią w roli zdecydowanego faworyta. Drużyna Josepa Guardioli ma za sobą fantastyczny sezon, ale wcale nie zamierza się zatrzymywać. W sezonie 2023/24 ponownie jej celem będzie zgarnięcie wszystkich możliwych trofeum. O pierwsze w z nich zagrają już w niedzielę. My w tym meczu stawiamy na gospodarzy. Nasz typ: wygrana Man City

Manchester City – Arsenal, ostatnie wyniki

Obie drużyny w ramach przygotowań do nowego sezonu tradycyjnie już udały się na zagraniczne tournee. Manchester City udał się do Azji, gdzie w Japonii i Korei Południowej rozegrał trzy spotkania. Podopieczni Josepa Guardioli pozostawili w pokonanym polu Yokohamę Marinos (5:3) i Bayern Monachium (2:1), ale musieli uznać także wyższość Atletico Madryt (1:2).

Arsenal natomiast na koncie wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozegrał trzy kontrolne mecze. Kanonierzy najpierw bez problemu 5:0 rozprawili się z drużyną gwiazd MLS, następnie ulegli 0:2 Arsenalowi, bo na zakończenie pobytu za oceanem pokonać 5:3 Barcelonę. Po powrocie do Londynu zdążyli również rozegrać na Emirates Stadium spotkanie z Monaco. Po remisie 1:1 w regulaminowym czasie gry, w rzutach karnych lepsi okazali się Kanonierzy.

Manchester City – Arsenal, historia

W ostatnich latach Manchester City w bezpośrednich spotkaniach dominował nad Arsenalem. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Obywatele wygrali osiem ostatnich spotkań z Kanonierami. W poprzednim sezonie dwukrotnie nie dali im większych szans w ligowych meczach, wygrywając najpierw 3:1 w Londynie, a następnie 4:1 u siebie.

Arsenal ostatnie zwycięstwo nad Manchesterem City odniósł w 2022 roku, kiedy wygrał 2:0 w półfinałowym meczu Pucharu Anglii.

Manchester City – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują przed tym meczem Manchester City jako wyraźnego faworyta do zwycięstwa. Kursy na wygraną obywateli kształtują się w okolicy 1.80, podczas gdy na zwycięstwo Arsenalu sięgają nawet 4.20. Jako, że będzie to pierwszy oficjalny mecz tych zespołów w nowym sezonie, stawiając na niego warto zabezpieczyć się zakładem bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Manchester City – Arsenal, kto wygra?

Manchester City – Arsenal, przewidywane składy

Arsenal do spotkania przystąpi do niedzielnego spotkania bez kontuzjowanego Gabriela Jesusa. Do dyspozycji Mikela Artety powinni natomiast być Bukayo Saka i Ołeksandr Zinczenko, którzy ostatnio również narzekali na problemy zdrowotne.

W drużynie Manchesteru City prawdopodobnie nie zobaczymy tylko Kevina de Bruyne’a, który wraca do pełnej dyspozycji po urazie kolana, którego doznał w finale Ligi Mistrzów.

Man City: Ederson – Laporte, Dias, Stones, Walker – Kovacić, Rodri – Foden, Silva, Grealish – Haaland

Arsenal: Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Tierney – Rice, Partey, Odegaard – Saka, Martinelli, Trossard

Manchester City – Arsenal, transmisja meczu

Mecz o Tarczę Wspólnoty pomiędzy Manchesterem City i Arsenalem rozegrane zostanie w niedzielę (6 sierpnia) o godzinie 17:00. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

Rywalizację na londyńskim Wembley będzie można oglądać także zupełnie za darmo. Wystarczy skorzystać z usługi STS TV, do której dostęp uzyskasz spełniają dwa proste warunki – rejestracja konta w STS z kodem promocyjnym GOAL i zagranie dowolnego kuponu za min. 2 zł w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

