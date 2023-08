PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Manchester United – Nottingham Forest, typy i przewidywania

Manchester United w ostatni weekend niespodziewanie uległ 0:2 Tottenhamowi Hotspur. Zespół prowadzony przez Erika ten Haga ma jednak błyskawiczną szansę na rehabilitację. Najbliższym rywalem klubu z Old Trafford będzie Nottingham Forest. Dwudziestokrotny mistrz Anglii wywiąże się z roli faworyta i tym razem zgarnie trzy punkty?

Czerwone Diabły w ostatnim czasie bardzo dobrze sobie radzą w bezpośredniej rywalizacji z Tricky Trees. Nasz typ: wygrana Manchesteru United.

Manchester United – Nottingham Forest, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie Tyrella Malacii, Amada Diallo, Kobbiego Mainoo, Rasmusa Hojlunda, Toma Heatona oraz Harry’ego Maguire’a. Jeśli chodzi o drużynę gości, to na boisku nie należy spodziewać się Omara Richardsa, Wayne’a Hennesseya, Felipe Monteiro, George’a Shelveya, Giuliana Biancone i Oli Ainy.

Man United – absencje:

Tyrell Malacia Powrót: Kilka dni Nieznany

Amad Diallo Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki

Kobbie Mainoo Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz kostki

Rasmus Højlund Powrót: Niepewny Kontuzja pleców

Tom Heaton Powrót: Początek września 2023 Nieznany

Harry Maguire Powrót: Niepewny Uraz mięśnia

Nottingham - absencje:

Omar Richards Powrót: Kilka dni Uraz nogi

Wayne Hennessey Powrót: Kilka dni Nieznany

Felipe Monteiro Powrót: Połowa września 2023 Kontuzja kolana

George Shelvey Powrót: Nieznany Nieznany

Giulian Biancone Powrót: Koniec września 2023 Kontuzja kolana

Manchester United – Nottingham Forest, ostatnie wyniki

Czerwone Diabły po dwóch kolejkach Premier League mają na swoim koncie trzy oczka - wygrały 1:0 z Wolverhampton Wanderers i przegrały 0:2 z Tottenhamem Hotspur. Ekipa Tricky Trees po porażce 0:1 z Arsenalem oraz zwycięstwie 2:1 nad Sheffield United ma identyczny dorobek punktowy.

Manchester United – Nottingham Forest, historia

Manchester United wyraźnie nie leży Nottingham Forest. Analizując pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi drużynami odnotujemy... pięć zwycięstw Czerwonych Diabłów. Ostatnie spotkanie obu ekip zakończyło się wynikiem 2:0 dla podopiecznych Erika ten Haga.

Manchester United – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi mniej więcej 1.30, a typ na zwycięstwo Nottingham Forest to około 9.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 5.70.

Manchester United – Nottingham Forest, przewidywane składy

9 Anthony Martial

14 Christian Eriksen

26 Dean Henderson

28 Facundo Pellistri

29 Aaron Wan-Bissaka

39 Scott McTominay

49 Alejandro Garnacho

50 Radek Vítek Ethan Horvath

Harry Toffolo 15

Ui-Jo Hwang 16

Moussa Niakhate 19

Cheikhou Kouyate 21

Ryan Yates 22

Remo Freuler 23

Anthony Elanga 36

9 Anthony Martial

14 Christian Eriksen

26 Dean Henderson

28 Facundo Pellistri

29 Aaron Wan-Bissaka

39 Scott McTominay

49 Alejandro Garnacho

50 Radek Vítek Ethan Horvath

Harry Toffolo 15

Ui-Jo Hwang 16

Moussa Niakhate 19

Cheikhou Kouyate 21

Ryan Yates 22

Remo Freuler 23

Anthony Elanga 36

Chris Wood 39

Manchester United – Nottingham Forest, kto wygra?

Manchester United – Nottingham Forest, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay, ale także na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Początek meczu na Old Trafford w najbliższą sobotę, 26 sierpnia o godzinie 16:00.

