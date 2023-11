Manchester United – Luton Town: typy i kursy na mecz Premier League. Drużyna Red Devils w ten weekend podejmie zespół The Hatters. Podopieczni Erika ten Haga zdobędą pełną pulę? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższą sobotę, 11 listopada o godzinie 16:00.

PressFocus Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Manchester United Luton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2023 18:29 .

Manchester United – Luton Town, typy i przewidywania

Manchester United (8. miejsce) w najbliższy weekend na swoim obiekcie zmierzy się z Luton Town (17. lokata) w spotkaniu 12. kolejki Premier League. Czerwone Diabły będą miały okazję zrehabilitować się za niepowodzenia zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach. Czy zespół prowadzony przez Erika ten Haga zgarnie trzy punkty? Przekonamy się już w sobotę wieczorem.

Klub z Old Trafford nie ma najszczelniejszej obrony, a beniaminek pokazał swoje ofensywne walory w ostatnim, zremisowanym 1:1 starciu przeciwko Liverpoolowi. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Manchester United – Luton Town, sytuacja kadrowa

Man United – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia knee-surgery knee-surgery Powrót: Kilka dni knee-surgery Kilka dni Amad Diallo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Lisandro Martínez Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Nieznany Uraz stopy Nieznany Casemiro Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023 Marcus Rashford Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu Jadon Sancho Nie zagra Nie zagra Powrót: Po 34 meczach Nie zagra Po 34 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia knee-surgery knee-surgery Powrót: Kilka dni knee-surgery Kilka dni Amad Diallo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Lisandro Martínez Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Nieznany Uraz stopy Nieznany Casemiro Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023 Marcus Rashford Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu Jadon Sancho Nie zagra Nie zagra Powrót: Po 34 meczach Nie zagra Po 34 meczach

Luton - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Dan Potts Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Kilka dni Uraz kostki Kilka dni Albert Sambi Lokonga Nieznany Nieznany Powrót: Koniec listopada 2023 Nieznany Koniec listopada 2023 Amarii Bell Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Kilka dni Uraz ścięgna udowego Kilka dni Mads Juel Andersen Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Reece Burke Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Dan Potts Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Kilka dni Uraz kostki Kilka dni Albert Sambi Lokonga Nieznany Nieznany Powrót: Koniec listopada 2023 Nieznany Koniec listopada 2023 Amarii Bell Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Kilka dni Uraz ścięgna udowego Kilka dni Mads Juel Andersen Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Reece Burke Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023

Manchester United – Luton Town, ostatnie wyniki

Czerwone Diabły znowu są w dołku - przegrały 3:4 z Kopenhagą w szalonym spotkaniu Ligi Mistrzów. Jeśli chodzi o Premier League, to podopieczni Erika ten Haga ostatnio pokonali Fulham 1:0, ale wcześniej ulegli Manchesterowi City 0:3 w derbach miasta. Trzy poprzednie mecze Luton Town to dwa remisy (1:1 z Liverpoolem i 2:2 z Nottingham Forest) oraz porażka 1:3 z Aston Villą.

Manchester United – Luton Town, historia

W bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepiej wypada Manchester United, który wygrał cztery z pięciu poprzednich meczów przeciwko Luton Town. The Hatters w tym czasie nie triumfowali ani razu, ale raz udało im się zremisować z Czerwonymi Diabłami (1:1). Miało to miejsce w 1992 roku.

Manchester United – Luton Town, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi około 1.35, a typ na zwycięstwo Luton Town to mniej więcej 9.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Manchester United – Luton Town, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 4 Sofyan Amrabat 7 Mason Mount 9 Anthony Martial 15 Sergio Reguilón 19 Raphael Varane 28 Facundo Pellistri 37 Kobbie Mainoo 46 Hannibal Mejbri 10 Cauley Woodrow 11 Elijah Adebayo 14 Tahith Chong 17 Pelly Ruddock Mpanzu 19 Jacob Brown 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 43 Zack Nelson 47 Jayden Luker Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 4 Sofyan Amrabat 7 Mason Mount 9 Anthony Martial 15 Sergio Reguilón 19 Raphael Varane 28 Facundo Pellistri 37 Kobbie Mainoo 46 Hannibal Mejbri 10 Cauley Woodrow 11 Elijah Adebayo 14 Tahith Chong 17 Pelly Ruddock Mpanzu 19 Jacob Brown 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 43 Zack Nelson 47 Jayden Luker

Manchester United – Luton Town, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Man United 0% remisem 0% zwycięstwem Luton 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Man United

remisem

zwycięstwem Luton

Manchester United – Luton Town, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Old Trafford już w najbliższą sobotę, 11 listopada o godzinie 16:00.

Najwyższy pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.