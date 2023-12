fot. Imago / Martin Rickett Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City – Sheffield United, typy na mecz i przewidywania

Manchester City przystąpi do sobotniego spotkania w bardzo dobrych nastrojach po cennej wygranej nad Evertonem. Aktualni mistrzowie Premier League wygrali różnicą dwóch goli (3:1). W sobotnie popołudnie drużyna Josepa Guardioli stanie przed szansą powtórzenia osiągnięcia sprzed kilku dni. Wydaje się to bardzo realne, mając na uwadze to, że Sheffield United wyróżnia się najsłabszą defensywą w całych rozgrywkach.

Przepaść jakościowa między obiema ekipami jest bardzo duża, więc trudno wyobrazić sobie stratę punktów Man City. Można oczekiwać kontroli boiskowych wydarzeń w wykonaniu gospodarzy. Aby nie iść na łatwiznę można dać wariant z prowadzeniem gospodarzy do przerwy różnicą co najmniej dwóch lub więcej bramek. Tym bardziej że atrakcyjny jest kurs na taki scenariusz. Typ: Man City wygra pierwszą połowę + powyżej 1,5 bramki – TAK.

Manchester City – Sheffield United, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do potyczki osłabione. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić: John Stones, Erling Haaland, Kevin De Bruyne oraz Jeremy Doku. Goście natomiast będą musieli radzić sobie bez Chrisa Bashama, Johna Ergana, Toma Daviesa, Gustavo Hamera oraz Anela Ahmedhodzicia.

Manchester City – Sheffield United, ostatnie wyniki

W roli gospodarza ekipa z Etihad Stadium nie przegrała w oficjalnym spotkaniu od 22 grudnia 2022 roku. Wówczas pokonała Liverpool w Pucharze Ligi Angielskiej (3:2). Tymczasem w ramach Premier League trzy ostatnie spotkania Man City remisował, kolejno z: Liverpoolem (1:1), Tottenhamem Hotspur (3:3) i Crystal Palace (2:2).

Zespół z Bramall Lane ma z kolei za sobą porażkę z Luton Town (2:3). Tym samym Sheffield United jest już od trzech meczów bez wygranej, notując w nich dwa przegrane starcia i remis. Na wygraną w roli gościa zespół Chrisa Wildera czeka natomiast od maja tego roku, gdy jeszcze rywalizował w The Championship. Wówczas pokonał Brirmingham City (2:1).

Manchester City – Sheffield United, historia

W każdym z sześciu ostatnich meczów z udziałem obu drużyn górą był Manchester City. Po raz ostatni do bezpośredniej potyczki z udziałem obu zespołów doszło w sierpniu, gdy zawodnicy Obywateli wygrali jednym golem (2:1).

Manchester City – Sheffield United, kursy

Manchester City Remis Sheffield United 1.07 14.0 22.5

Manchester City – Sheffield United, przewidywane składy

Wygląda na to, że oba zespoły zagrają w sobotnim starciu z jednym napastnikiem. W szeregach Man City o bramki zadba najpewniej Julian Alvarez, któremu pomagać mają Bernardo Silva, Phil Foden czy Jack Grealish. Tymczasem u gości w roli dziewiątki wystąpi prawdopodobnie Oliver McBurnie.

Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Sheffield United Chris Wilder Rezerwowi ▼ 4 Kalvin Phillips 8 Mateo Kovacic 18 Stefan Ortega 21 Sergio Gomez 25 Manuel Akanji 27 Matheus Nunes 52 Oscar Bobb 76 Mahamadou Susoho 92 Micah Hamilton 1 Adam Davies 7 Rhian Brewster 14 Luke Thomas 16 Oliver Norwood 23 Ben Osborn 27 Yasser Larouci 32 William Osula 33 Rhys Norrington-Davies 38 Femi Seriki

Manchester City – Sheffield United, typ kibiców

Manchester City – Sheffield United, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie z udziałem Man City i Sheffield United nie będzie transmitowane w żadnej tradycyjnej telewizji. Mecz będzie można obejrzeć tylko w internecie dzięki usłudze Viaplay. Spotkanie zacznie się o godzinie 16:00, a skomentują je Szymon Ratajczak i Maciej Łuczak.

