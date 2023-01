Manchester City – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (08.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Manchester City – Chelsea: typy i kursy na mecz FA Cup. Absolutnym hitem 1/32 finału Pucharu Anglii będzie starcie „The Citizens” z „The Blues”. Ekipa Pepa Guardioli po raz kolejny wygra z zespołem prowadzonym przez Grahama Pottera? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego pojedynku. Początek spotkania w najbliższą niedzielę 8 stycznia o godzinie 17:30.

Etihad Stadium FA Cup Manchester City Chelsea 1.38 5.25 8.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 stycznia 2023 17:36 .

Manchester City – Chelsea, typy i przewidywania

Przed nami hitowy pojedynek w ramach 1/32 finału FA Cup – Manchester City podejmie Chelsea na Etihad Stadium. „The Blues” będą mogli zrewanżować się swojemu rywalowi za czwartkową porażkę w Premier League (0:1). Gospodarze są zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania, ponieważ goście zmagają się z plagą kontuzji. Do dyspozycji Grahama Pottera najpewniej nie będą tacy zawodnicy jak Raheem Sterling, Christian Pulisić czy Reece James.

„The Citizens” wygrali cztery z ostatnich pięciu meczów z „The Blues”. Chelsea jest w dołku i ciężko wyobrazić sobie triumf londyńczyków nad tak mocnym rywalem w 1/32 finału Pucharu Anglii. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru City.

STS 1.42 Wygrana Manchesteru City Zagraj!

Manchester City – Chelsea, ostatnie wyniki

Obie drużyny zagrały ze sobą w 19. kolejce Premier League – Manchester City pokonał Chelsea 1:0, a na listę strzelców wpisał się Riyad Mahrez. „The Citizens” w dwóch poprzednich meczach zremisowali z Evertonem (1:1) i wygrali z Leeds United (3:1). „The Blues” natomiast w tym samym czasie zremisowali z Nottingham Forest (1:1) oraz poradzili sobie z Bournemouth (2:0).

Sytuacja w tabeli Premier League obydwu zespołów jest zgoła odmienna – Manchester City to wicelider tabeli, a Chelsea zajmuje dopiero dziesiąta pozycję i na ten moment traci dziesięć oczek do miejsca gwarantującego udział w następnej edycji Ligi Mistrzów.

Manchester City – Chelsea, historia

Manchester City ma patent na Chelsea – z pięciu ostatnich meczów „Obywatele” wygrali aż cztery, a „Niebiescy” triumfowali tylko raz. Obie ekipy mierzyły się dosłownie kilka dni temu w Premier League i wówczas „The Citizens” pokonali swojego rywala. Jedyną bramkę zdobył wtedy Riyad Mahrez.

Manchester City – Chelsea, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem starcia na Etihad Stadium są gospodarze. Kurs na wygraną Manchesteru City wynosi około 1.45, a typ na zwycięstwo Chelsea to mniej więcej 7.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Manchester City – Chelsea, przewidywane składy

Wśród gospodarzy prawdopodobnie zabraknie Aymerica Laporte’a i Rubena Diasa. Pep Guardiola zapewne da szansę kilku rezerwowym. W obozie gości z Londynu panuje plaga kontuzji. Z urazami zmagają się bowiem Edouard Mendy, Ben Chilwell, Reece James, Wesley Fofana, N’Golo Kante, Armando Broja, Mason Mount, Christian Pulisic oraz Raheem Sterling.

Man City: Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Cancelo; Gundogan, Phillips, De Bruyne; Mahrez, Alvarez, Grealish

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella; Jorginho, Zakaria, Chukwuemeka; Ziyech, Havertz, Aubameyang

Manchester City – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Man City 0% remisem 0% wygraną Chelsea 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Man City

remisem

wygraną Chelsea

Manchester City – Chelsea, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 1/32 finału Pucharu Anglii transmitowane będzie na Eleven Sports 1, a także na stronach STS i Betclic. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Możecie zarejestrować konto za pośrednictwem naszego portalu i wykupić pakiet z kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium za 64 zł miesięcznie. Początek meczu na Etihad Stadium w niedzielę 8 stycznia o godzinie 17:30.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.