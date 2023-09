IMAGO / justpictures.ch Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Olympique Lyon Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2023 19:17 .

Lyon – PSG, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain w meczu czwartej kolejki zmierzy się na wyjeździe z Olympique Lyon. Hitowe starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ oba kluby nie mogą zaliczyć startu rozgrywek Ligue 1 do udanych. My spodziewamy się ciekawego starcia, w którym to jednak będzie przeważał zespół prowadzony przez Luisa Enrique. Stawiamy na to, że w tym starciu nie będzie niespodzianki i po zwycięstwo sięgnie zespół mistrza Francji. Nasz typ: wygrana PSG

Lyon – PSG, ostatnie wyniki

Tak jak wcześniej wspominaliśmy, obie drużyny nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych. W szczególności mogą to powiedzieć piłkarze Olympique’u Lyon. W trzech dotychczas rozegranych spotkaniach ligowych nie odnieśli zwycięstwa, przy okazji notując jeden remis (0:0 z OGC Nice) oraz dwie porażki (1:2 ze Strasbourgiem i 1:4 z Montpellier).

Natomiast drużyna Paris Saint-Germain po trzech kolejkach ma na koncie tylko pięć zdobytych punktów. Dwukrotnie zanotowali remis (0:0 z Lorient oraz 1:1 z Toulouse) i raz udało im się sięgnąć po zwycięstwo (3:1 w starciu z wicemistrzem Francji RC Lens)

Lyon – PSG, historia

W poprzednim sezonie jesienią zwycięstwo odniósł zespół PSG, ogrywając na wyjeździe Lyon 1:0. Natomiast już wiosną mieliśmy niespodziankę, bo to zespół Olympique’u pokonał na Parc des Princes gospodarzy również 1:0. We wcześniejszych trzech meczach mieliśmy jeden remis oraz dwa zwycięstwa obecnych mistrzów Ligue 1.

Lyon – PSG, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest drużyna Paris Saint-Germain. Mimo że to za Olympique Lyonem będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu kibiców niosącego się na Groupama Stadium. Jeśli rozważasz kurs na wygraną PSG, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.50 – 1.53, podczas gdy na zwycięstwo gospodarzy 5.45 – 5.80. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Lyon – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

wygraną PSG

Lyon – PSG, przewidywane składy

Olympique Lyon (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Olympique Lyon (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Laurent Blanc Luis Enrique Rezerwowi 11 Tino Kadewere

12 Jake O’Brien

16 Mathieu Patouillet

21 Henrique

22 Clinton Mata

24 Johann Lepenant

47 Jeffinho

80 Skelly Alvero

84 Mohamed El Arouch Keylor Navas 1

Fabian Ruiz 8

Danilo Pereira 15

Cher Ndour 27

Carlos Soler 28

Layvin Kurzawa 32

Ismaël Gharbi 35

Hugo Ekitike 44

Lyon - PSG, transmisja meczu

Spotkanie Olympique Lyon - Paris Saint Germain będzie można obejrzeć na stacjach Eleven Sports 2 oraz Canal+ Sport 5. Początek meczu na Groupama Stadium już w niedzielę (3 września) o godzinie 20:45.

