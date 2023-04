Olympique Lyon - Olympique Marsylia: typy i kursy na spotkanie ligowe w ramach 32. kolejki Ligue 1. Niedzielne Derby des Olympiques zapowiada się niezwykle ciekawie. Marsylia zwycięstwem będzie chciała umocnić się na pozycji wicelidera. Natomiast Lyon potrzebuje wygranej, aby wciąż marzyć o europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Początek rywalizacji na Groupama Stadium w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Groupama Stadium Ligue 1 Olympique Lyon Olympique Marsylia 2.50 3.60 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2023 09:54 .

Olympique Lyon – Olympique Marsylia, typy bukmacherskie

Niedzielna rywalizacja derbowa zapowiada się niezwykle ciekawie. Na papierze minimalnym faworytem jest Olympique Lyon, choć podopieczni Laurenta Blanca zajmują dopiero 7. miejsce w ligowej tabeli. Natomiast ich rywal Olympique Marsylia jest wiceliderem. My spodziewamy się bardzo zaciętego pojedynku, w którym nie powinno zabraknąć goli. Stawiamy na to, że zwycięsko z tego starcia wyjdą goście. Nasz typ: wygrana Olympique Marsylii

Betfan 2.70 wygrana Olympique Marsylii Zagraj!

Olympique Lyon – Olympique Marsylia, ostatnie wyniki

Olympique Lyon, gospodarze tego pojedynku, notują bardzo dobrą serię trzech zwycięstw z rzędu. W ostatniej kolejce pokonali Toulouse (2:1), wcześniej wygrali z Rennes (3:1), a na początku kwietnia dość niespodziewanie ograli na wyjeździe Paris Saint-Germain (1:0). Podopieczni Laurenta Blanca imponują wysoką formą w ostatnich tygodniach.

Natomiast piłkarze Olympique’u Marsylii nie zaznali smaku porażki w Ligue 1 od prawie dwóch miesięcy. W tym czasie trzykrotnie zwyciężali oraz zanotowali tyle samo remisów. Pokonali choćby Rennes (1:0), Stade de Reims (2:1) oraz w ostatniej serii gier Troyes (3:1).

Olympique Lyon – Olympique Marsylia, historia

Pomiędzy tymi drużynami będzie to 114 pojedynek w historii. Minimalnie więcej zwycięstw ma Olympique Lyon 39, podczas gdy marsylianie mają na koncie 32 wygrane. Oba zespołu już w tym sezonie miały okazję stanąć naprzeciwko siebie. Wówczas zwycięstwo na swoim koncie zapisali goście niedzielnego starcia (1:0).

W poprzedniej kampanii to dwukrotnie Olympique Lyon zanotował zwycięstwo. Jesienią wygrali na swoim obiekcie 2:1. Natomiast w rewanżu pod koniec sezonu rozgromili rywali na Stade Velodrome aż 3:0.

Olympique Lyon – Olympique Marsylia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość wyrównanie obstawiają niedzielny pojedynek. Choć minimalnie faworytem jest Olympique Lyon. Mimo że to Olympique Marsylia zajmuje wyższe miejsce w tabeli. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy tego starcia, kursy na takie zdarzenie wynoszą równo 2.50 podczas gdy na zwycięstwo wicelidera obecnego sezonu Ligue 1 sięgają w okolicach 2.70 – 2.75. Podając podczas rejestracji w Betfan kod promocyjny GOAL można otrzymać bonus od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 złotych.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lyonu 0% remisem 0% wygraną Marsylii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Lyonu

remisem

wygraną Marsylii

Olympique Lyon – Olympique Marsylia, przewidywane składy

W zespole Laurenta Blanca zabraknie w niedzielę kontuzjowanych Mohameda El Aroucha, Malo Gusto oraz napastnika Amina Sarra.

Natomiast w drużynie Olympique Marsylii nie zobaczymy tego dnia pauzujących z powodu urazu Amine’a Hartia, Azzedine Ounahi, a także Pedro Ruiza.

Olympique Lyon – Olympique Marsylia, transmisja meczu

Mecz Lyon – Marsylia rozegrany zostanie w niedzielę (23 kwietnia) o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanałach Eleven Sports 2 i CANAL+ Family.

Transmisja z meczu będzie dostępna także w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać z rabatem w wysokości 60 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ Sport, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, miesięczny koszt dostępu do tylko 59 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.