Luton Town – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2023)

IMAGO / PA Images / David Davies Na zdjęciu: Erling Haaland

Luton Manchester City

Luton Town – Manchester City: przewidywania

Mecz Luton Town z Manchesterem City to typowe starcie Dawida z Goliatem. Beniaminek Premier League w tym sezonie radzi sobie dzielnie, ale to na nic, bowiem jego dorobek punkty wynosi raptem dziewięć punktów. Z kolei Manchester City, który pewnie jest w swoim najsłabszym okresie od lat i tak jest piekielnie groźny. Oczywistym typem na to spotkanie byłoby postawienie na gości, ale biorąc pod uwagę fakt, że kurs jest wybitnie niski, a okoliczności sprzyjają choć minimalnej sensacji warto zaryzykować. Mój typ na to spotkanie: Luton Town powyżej 0,5 gola.

Luton Town – Manchester City: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu zespołów są co ciekawe bardzo podobne. W pięciu poprzedzających ten mecz spotkaniach Premier League Manchester City zainkasował sześć oczek, a zespół Luton cztery. Ostatnie ligowe zwycięstwo zespołu Pepa Guardioli przypada na początek listopada. Od tego czasu “Obywatele” trzy razy remisowali ze swoimi rywalami oraz ostatnio ulegli Aston Villi. Zaś ekipa beniaminka pokonała Crystal Palace, zremisowała z Liverpoolem, a ostatnio dzielnie walczyła z Arsenalem.

Luton Town – Manchester City: historia

W XXI wieku będzie to pierwsza rywalizacji obu tych ekip. Wcześniej w latach 90. zazwyczaj padał remis lub wygrywał zespół “The Citizens”. Nigdy zespół Luton nie zainkasował trzech punktów.

Luton Town – Manchester City: kursy bukmacherskie

Luton Town – Manchester City: kto wygra?

Luton Town – Manchester City: przewidywane składy

Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 11 Elijah Adebayo 12 Issa Kabore 18 Jordan Clark 19 Jacob Brown 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 30 Andros Townsend 38 Joe Johnson 43 Zack Nelson 4 Kalvin Phillips 5 John Stones 18 Stefan Ortega 21 Sergio Gomez 24 Josko Gvardiol 25 Manuel Akanji 27 Matheus Nunes 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 11 Elijah Adebayo 12 Issa Kabore 18 Jordan Clark 19 Jacob Brown 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 30 Andros Townsend 38 Joe Johnson 43 Zack Nelson 4 Kalvin Phillips 5 John Stones 18 Stefan Ortega 21 Sergio Gomez 24 Josko Gvardiol 25 Manuel Akanji 27 Matheus Nunes 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis

Luton Town – Manchester City: transmisja

Początek meczu o godzinie 15:00 w niedzielę 10 grudnia 2023 roku. Spotkanie będzie transmitowane na platformie Viaplay.

