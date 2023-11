Luton Town – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2023)

Luton Town – Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. The Reds w ten weekend pojadą na teoretycznie bardzo łatwy wyjazd, by zmierzyć się z beniaminkiem. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Kenilworth Road już w najbliższą niedzielę, 5 listopada o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Luton Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2023 17:33 .

Luton Town – Liverpool, typy i przewidywania

Liverpool, który marzy o wskoczeniu na podium Premier League, w 11. kolejce na wyjeździe zagra z absolutnym outsiderem i beniaminkiem – Luton Town. Faworyta tego starcia nie trudno wskazać, bowiem bez wątpienia jest nim drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa. Czy The Reds wywiążą się ze swojej roli i gładko pokonają dużo niżej notowany zespół?

Darwin Nunez wreszcie spełnia oczekiwania na Anfield Road. Urugwajski napastnik może pochwalić się trzema meczami z rzędu ze strzelonym golem. Mój typ: bramka Darwina Nuneza.

Luton Town – Liverpool, sytuacja kadrowa

Luton – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jordan Clark Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz kostki Koniec listopada 2023 Dan Potts Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Kilka dni Uraz kostki Kilka dni Albert Sambi Lokonga Nieznany Nieznany Powrót: Koniec listopada 2023 Nieznany Koniec listopada 2023 Amarii Bell Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Kilka dni Uraz ścięgna udowego Kilka dni Mads Juel Andersen Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Reece Burke Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jordan Clark Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz kostki Koniec listopada 2023 Dan Potts Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Kilka dni Uraz kostki Kilka dni Albert Sambi Lokonga Nieznany Nieznany Powrót: Koniec listopada 2023 Nieznany Koniec listopada 2023 Amarii Bell Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Kilka dni Uraz ścięgna udowego Kilka dni Mads Juel Andersen Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Reece Burke Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023

Liverpool - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka dni Uraz biodra Kilka dni Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Kilka dni Kontuzja łydki Kilka dni Andrew Robertson Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz ramienia Połowa listopada 2023 Ben Doak Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Luis Díaz Powody osobiste Powody osobiste Powrót: Niepewny Powody osobiste Niepewny Conor Bradley Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja pleców Połowa listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka dni Uraz biodra Kilka dni Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Kilka dni Kontuzja łydki Kilka dni Andrew Robertson Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz ramienia Połowa listopada 2023 Ben Doak Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Luis Díaz Powody osobiste Powody osobiste Powrót: Niepewny Powody osobiste Niepewny Conor Bradley Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja pleców Połowa listopada 2023

Luton Town – Liverpool, ostatnie wyniki

Luton Town przed tą kolejką znajduje się w strefie spadkowej - na 18. miejscu. Dwa poprzednie spotkania beniaminka w Premier League to porażka 1:3 z Aston Villą oraz remis 2:2 z Nottingham Forest. Podopieczni Juergena Kloppa notują natomiast serię czterech wygranych z rzędu we wszystkich rozgrywkach. The Reds w ostatnim czasie pokonali Bournemouth 2:1 w 1/8 finału EFL Cup, a na ligowym podwórku gładko rozprawili się z Nottingham Forest (3:0).

Luton Town – Liverpool, historia

Liverpool wygląda bardzo dobrze w bezpośredniej rywalizacji z Luton Town. The Reds mogą pochwalić się trzema zwycięstwami w pięciu poprzednich spotkaniach przeciwko The Hatters. W tym czasie padły również dwa remisy. Beniaminek zatem nie triumfował ani razu.

Luton Town – Liverpool, kursy bukmacherskie

Luton Town – Liverpool, przewidywane składy

Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 10 Cauley Woodrow 11 Elijah Adebayo 14 Tahith Chong 17 Pelly Ruddock Mpanzu 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 30 Andros Townsend 38 Joe Johnson 47 Jayden Luker 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 13 Adrian 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 32 Joel Matip 44 Luke Chambers 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 10 Cauley Woodrow 11 Elijah Adebayo 14 Tahith Chong 17 Pelly Ruddock Mpanzu 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 30 Andros Townsend 38 Joe Johnson 47 Jayden Luker 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 13 Adrian 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 32 Joel Matip 44 Luke Chambers 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher

Luton Town – Liverpool, kto wygra?

Luton Town – Liverpool, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie - na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Kenilworth Road już w najbliższą niedzielę, 5 listopada o godzinie 17:30.

