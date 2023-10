IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Luton Tottenham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2023 14:31 .

Luton – Tottenham, typy bukmacherskie

Luton Town w ramach 8. kolejki rozgrywek Premier League zmierzy się z Tottenhamem Hotspur. Sobotnie spotkanie wydaje się starciem do jednej bramki, bowiem drużyna Ante Postecoglou fantastycznie weszła w nowy sezon, a beniaminek dopiero zapoznaje się z elitą. My spodziewamy się dość jednostronnego pojedynku, w którym jednak nie powinno paść dużo goli. Naszym zdaniem jeden z golkiperów tego dnia zakończy rywalizację z czystym kontem. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Superbet 2.05 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Luton – Tottenham, ostatnie wyniki

Luton Town nie zalicza początku sezonu do specjalnie udanych. Ekipa Roba Edwardsa w pięciu ostatnich spotkaniach tylko raz zwyciężyła (2:1 z Evertonem), raz zremisowała (0:0 z Wolves), a także poniosła trzy porażki (0:1 z Fulham, 0:1 z Exeter w Carabao Cup oraz 1:2 z Burnley).

Natomiast Tottenham Hotspur, jak wcześniej wspominaliśmy, bardzo udanie rozpoczął rozgrywki Premier League. Drużyna Ante Postecoglou w pięciu ostatnich meczach odniosła trzy zwycięstwa (5:2 z Burnley, 2:1 z Sheffield United oraz 2:1 z Liverpoolem), raz zremisowała (2:2 z Arsenalem) i odniosła jedną porażkę (po rzutach karnych z Fulham w Carabao Cup).

Luton – Tottenham, historia

Ostatni pojedynek między tymi zespołami przypadł na rok… 1992. Wówczas w starciu Luton z Tottenhamem padł bezbramkowy remis w rozgrywkach Premier League.

Luton – Tottenham, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego starcia jest Tottenham Hotspur, mimo że to za drużyną Luton Town będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu niosącego się po stadionie. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Ante Postecoglou, to kursy na takie zdarzenie wynoszą około 1.47, podczas gdy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w okolicach 6.35 – 6.60. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z bogatego pakietu powitalnego jaki otrzymasz podając podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Luton – Tottenham, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Luton 0% remisem 0% wygraną Tottenhamu 100% 5 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Luton

remisem

wygraną Tottenhamu

Luton – Tottenham, przewidywane składy

Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi ▼ 5 Mads Juel Andersen 8 Luke Berry 10 Cauley Woodrow 11 Elijah Adebayo 14 Tahith Chong 15 Teden Mengi 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 38 Joe Johnson Oliver Skipp 4 Pierre Emil Højbjerg 5 Emerson Royal 12 Fraser Forster 20 Ben Davies 33 Ashley Phillips 35 Alejo Veliz 36 Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi ▼ 5 Mads Juel Andersen 8 Luke Berry 10 Cauley Woodrow 11 Elijah Adebayo 14 Tahith Chong 15 Teden Mengi 23 Tim Krul 26 Ryan Giles 38 Joe Johnson Oliver Skipp 4 Pierre Emil Højbjerg 5 Emerson Royal 12 Fraser Forster 20 Ben Davies 33 Ashley Phillips 35 Alejo Veliz 36

Luton – Tottenham, transmisja meczu

Spotkanie Luton Town z Tottenhamem będzie można obejrzeć na platformie Viaplay, a także w polskiej telewizji na kanale Canal+ Sport 2. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi 74 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.