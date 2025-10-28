FC Lorient – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2025)

15:30, 28. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

FC Lorient - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz 10. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (29 października) o godzinie 19:00.

Vitinha
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vitinha

Lorient – PSG, gdzie oglądać?

W środę zostanie rozegranych kilka spotkań w ramach 10. kolejki rozgrywek Ligue 1. Tego dnia zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe z FC Lorient. Paryżanie są zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. Jednak przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać zespołu gospodarzy, którzy zapewne wierzą, że są w stanie sprawić niespodziankę. Zbliżające się spotkanie na Stade Yves Allainmat zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w środowej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
2.10
obie drużyny strzelą gola – nie
Zagraj!
*Kursy z 28.10.2025 15⁚14 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Oglądaj Ekstraklasę, La Ligę i Premier League ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lorient – PSG, ostatnie wyniki

FC Lorient prezentuje się w kratkę. Ostatnie pięć spotkań w wykonaniu gospodarzy środowego starcia kończyło się jednym zwycięstwem (3:1 z Monaco), dwoma remisami (1:1 z Le Havre oraz 3:3 z Brestem), a także dwoma porażkami (0:2 z Paris FC i 0:2 z Angers).

Paris Saint-Germain natomiast delikatnie zredukowało bieg. Mistrzowie Francji w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po trzy zwycięstwa (2:1 z Barceloną w Lidze Mistrzów, 7:2 z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów i 3:0 z Brestem), ale też zanotowali dwa remisy (1:1 z Lille oraz 3:3 ze Strasbourgiem).

Lorient – PSG, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z Lorient to starcie, w którym zdecydowanym faworytem najczęściej pozostaje zespół z Paryża, choć Lorient potrafiło w przeszłości sprawić niespodziankę. Oba kluby mierzyły się wielokrotnie w Ligue 1, a bilans wyraźnie przemawia na korzyść PSG. W sezonie 2023/24 drużyny spotkały się dwukrotnie – jesienią padł remis 0:0, natomiast w rundzie wiosennej paryżanie wygrali aż 4:1.

Lorient – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.27. W przypadku zwycięstwa Lorient sięga natomiast aż 10.0.

Lorient
Paris Saint-Germain
10.0
6.10
1.27
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2025 15:26.

Lorient – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Lorient
  • remisem
  • wygraną PSG
  • wygraną Lorient
  • remisem
  • wygraną PSG

0 Votes

Lorient – PSG, przewidywane składy

Lorient – PSG, transmisja meczu

Spotkanie FC Lorient – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 4. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.