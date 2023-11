PressFocus Na zdjęciu: ŁKS Łódź

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

Wracamy do ligowej rywalizacji po przerwie reprezentacyjnej. Meczem otwarcia 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie pojedynek ŁKS-u Łódź z Zagłębiem Lubin. Powiedzieć, że wspomniane ekipy są w kryzysie, to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Zarówno Rycerze Wiosny, jak i Miedziowi w ostatnich tygodniach prezentują się fatalnie, ale ich sytuacja w tabeli jest zgoła odmienna – ŁKS Łódź zamyka stawkę, a Zagłębie Lubin zajmuje siódme miejsce. Jedna z tych drużyn wreszcie się przełamie czy może nastąpi podział punktów?

Oba zespoły ostatnio wyglądają bardzo źle, więc niewykluczone, że w piątek będziemy mieli “dwóch rannych”. Mój typ: remis.

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Podopieczni Piotra Stokowca co prawda pokonali Polonię Warszawa 2:0 w ostatnim sparingu, ale na zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie czekają od 20 sierpnia, kiedy to ŁKS Łódź na własnym stadionie wygrał 1:0 z Pogonią Szczecin. Zespół prowadzony przez Waldemara Fornalika także jest w potężnym kryzysie, a po raz ostatni na ligowym podwórku triumfował 2 października, gdy Zagłębie Lubin na wyjeździe ograło Górnika Zabrze 2:0.

ŁKS Łódź – ostatnie 5 meczów 17.11.2023 ŁKS – Polonia Warszawa 2:0 (Mecz towarzyski)

– Polonia Warszawa 2:0 (Mecz towarzyski) 11.11.2023 ŁKS – Piast 3:3 (Ekstraklasa)

05.11.2023 Śląsk – ŁKS 2:1 (Ekstraklasa)

– ŁKS 2:1 (Ekstraklasa) 02.11.2023 ŁKS – Raków 0:2 (Puchar Polski)

0:2 (Puchar Polski) 27.10.2023 ŁKS – Górnik 0:5 (Ekstraklasa) Zagłębie Lubin – ostatnie 5 meczów 11.11.2023 Zagłębie – Widzew 1:1 (Ekstraklasa)

05.11.2023 Raków – Zagłębie 5:0 (Ekstraklasa)

– Zagłębie 5:0 (Ekstraklasa) 02.11.2023 Cracovia – Zagłębie 1:0 (Puchar Polski)

– Zagłębie 1:0 (Puchar Polski) 29.10.2023 Zagłębie – Radomiak 2:3 (Ekstraklasa)

2:3 (Ekstraklasa) 20.10.2023 Jagiellonia – Zagłębie 3:0 (Ekstraklasa)

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin, historia

W bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepiej wypadają Miedziowi. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi drużynami, to odnotujemy aż cztery zwycięstwa Zagłębia Lubin i jedną wygraną ŁKS-u Łódź. W tym czasie nie padł zatem żaden remis.

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin, spotkania bezpośrednie (H2H)

27.10.2021 Puchar Polski ŁKS 0:1 Zagłębie 19.06.2020 Ekstraklasa Zagłębie 1:0 ŁKS 04.03.2020 Ekstraklasa ŁKS 3:2 Zagłębie 30.09.2019 Ekstraklasa Zagłębie 3:1 ŁKS 24.03.2012 Ekstraklasa ŁKS 1:2 Zagłębie

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem piątkowego spotkania są goście. Kurs na wygraną ŁKS-u Łódź wynosi około 3.05, a typ na zwycięstwo Zagłębia Lubin to mniej więcej 2.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

ŁKS – absencje:

ŁKS Łódź Zawodnik Powrót Jakub Letniowski Kontuzja kolana Początek grudnia 2023 ŁKS Łódź Zawodnik Powrót Jakub Letniowski Kontuzja kolana Początek grudnia 2023

Zagłębie – absencje:

Zagłębie Lubin Zawodnik Powrót Sokratis Dioudis Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu Zagłębie Lubin Zawodnik Powrót Sokratis Dioudis Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu

ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Rezerwowi ▼ 1 Aleksander Bobek 2 Levent Gülen 5 Marcin Flis 7 Adrian Malachowski 10 Pirulo 11 Engjell Hoti 17 Grzegorz Glapka 21 Stipe Juric 23 Maciej Sliwa 28 Mieszko Lorenc 37 Piotr Glowacki 3 Mikkel Kirkeskov 9 Tornike Gaprindashvili 11 Arkadiusz Wozniak 17 Marek Mroz 18 Juan Muñoz 20 Marko Poletanovic 21 Tomasz Pienko 22 Szymon Weirauch 25 Michal Nalepa 39 Damjan Bohar 55 Luís Mata ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Rezerwowi ▼ 1 Aleksander Bobek 2 Levent Gülen 5 Marcin Flis 7 Adrian Malachowski 10 Pirulo 11 Engjell Hoti 17 Grzegorz Glapka 21 Stipe Juric 23 Maciej Sliwa 28 Mieszko Lorenc 37 Piotr Glowacki 3 Mikkel Kirkeskov 9 Tornike Gaprindashvili 11 Arkadiusz Wozniak 17 Marek Mroz 18 Juan Muñoz 20 Marko Poletanovic 21 Tomasz Pienko 22 Szymon Weirauch 25 Michal Nalepa 39 Damjan Bohar 55 Luís Mata

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem ŁKS-u 100% remisem 0% zwycięstwem Zagłębia 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem ŁKS-u

remisem

zwycięstwem Zagłębia

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Family. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla już w najbliższy piątek, 24 listopada o godzinie 18:00.

