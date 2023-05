ŁKS Łódź – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (05.05.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

ŁKS – Wisła, typy bukmacherskie

Piątkowy mecz na szczycie Fortuna 1 Ligi zapowiada się niezwykle ciekawie. Obie drużyny zdają sobie sprawę, jak ważne w kontekście walki o bezpośredni awans do Ekstraklasy jest zwycięstwo w tym spotkaniu. Patrząc na formę prezentowaną przez obie jedenastki, trudno wskazać tutaj faworyta do wygranej. Nie ma jedna wątpliwości, że obie drużyny będą miały w tym meczu jeden cel – zdobycie trzech punktów. Wisła będzie chciała również potwierdzić, że nie zapomniała jak się gra na wyjazdach i wybiegnie na boisko zdeterminowana. Dlatego też stawiamy na to, że to właśnie wiślacy będą w tym meczu prowadzić do przerwy. Nasz typ: prowadzenie Wisły do przerwy

ŁKS – Wisła, ostatnie wyniki

Obie drużyny w ostatnich tygodniach spisywały się ze zmiennym skutkiem. W pięciu ostatnich kolejkach, jak i w całej rundzie lepiej punktowała Wisła Kraków. Biała Gwiazda nie ma sobie w ostatnim czasie równych przed własną publicznością, gdzie w ostatnich tygodniach wygrywała pewnie 4:1 z Chrobrym Głogów, 3:1 ze Stalą Rzeszów i 3:0 z Chojniczanką Chojnice.

Podopieczni Radosława Sobolewskiego wyraźnie zablokowali się na wyjazdach, bowiem z dwóch ostatnich nie udało im się przywieźć nawet jednego punktu – 1:2 z Puszczą Niepołomice i 0:2 z Ruchem Chorzów. Teraz czeka ich wizyta na terenie zespołu, który u siebie w tym sezonie przegrał tylko jeden raz, a obecnie może się pochwalić serią czterech kolejnych wygranych przed własną publicznością.

Nastroje w Łodzi znacznie popsuł ostatni występ zespołu. Drużyna Kazimierza Moskala przed tygodniem przegrała 0:1 z walczącym o utrzymanie Zagłębiem Sosnowiec. W efekcie tej porażki przewaga ŁKS-u nad drugim Ruchem stopniała do trzech punktów, natomiast nad trzecią Wisłą do pięciu. Piątkowa konfrontacja ma więc kluczowe znaczenie dla losów rywalizacji o awans do Ekstraklasy.

ŁKS – Wisła, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów, który rozegrany został w październiku ubiegłego roku, dostarczył sporych emocji. Po pierwszej połowie na dobrej drodze do zwycięstwa była Wisła, która po trafieniach Jarocha i Fernandeza prowadziła 2:0. W drugiej połowie ŁKS zdołał jednak doprowadzić do wyrównania za sprawą Monsalve i Pirulo, dzięki czemu wywiózł z Krakowa cenny punkt.

Wcześniej obie drużyny regularnie mierzyły się w Ekstraklasie. Biała Gwiazda mogła się nawet pochwalić serią sześciu kolejnych wygranych meczów. Z kolei ostatniej porażki z ŁKS-em doznała w 2006 roku.

ŁKS – Wisła, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem piątkowego hitu jest zespół Wisły. Wskazują na to kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów. Rozważając typ na ten mecz warto skorzystać w Fortunie z zakładów bez ryzyka o wartości 600 zł, z których można skorzystać podając Fortuna kod promocyjny GOAL podczas rejestracji.

ŁKS – Wisła, kto wygra?

ŁKS – Wisła, przewidywane składy

W składzie Wisły nie należy spodziewać się większych zmian. Nadal gotowi do gry nie są David Junca i Alex Mula, co oznacza, że kolejną szansę gry od pierwszej minuty prawdopodobnie otrzyma między innymi Joseph Colley. W zespole gospodarzy zabraknie pauzującego za kartki Adama Marciniaka.

ŁKS: Bobek – Dankowski, Monsalve, Dąbrowski, Spremo – Szeliga, Mokrzycki, Ochronczuk, Kort, Trąbka – Jurić

Wisła: Biegański – Colley, Łasicki, Moltenis – Jaroch, Tachi, Igbekeme, Duda, Fernandez, Villar – Rodado

ŁKS – Wisła transmisja meczu

Mecz ŁKS – Wisła Kraków rozegrany zostanie w piątek (5 maja) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na kanale Polsat Sport.

