ŁKS - Górnik: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W jednym z piątkowych meczów 13. kolejki dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które niewątpliwie liczyły na wyższą pozycję w ligowej tabeli oraz większy dorobek punktowy.

IMAGO/Łukasz Sobala/PressFocus Na zdjęciu: Daisuke Yokota

ŁKS Łódź Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2023 20:29 .

ŁKS – Górnik, typy bukmacherskie

Celem ŁKS-u Łódź na piątkowy wieczór jest przełamanie, ale nie będzie o nie łatwo, bowiem naprzeciwko stanie zespół, który w ostatniej kolejce odprawił z kwitkiem mistrza Polski. ŁKS poza własnym stadioniem nie ma zbyt wielu argumentów. Spodziewam się, że gospodarze w tym meczu postawią przede wszystkim na defensywę, wyczekując na błędy rywali. Górnik Zabrze raczej także nie postawi na ofensywę i odważną grę, co może sprawić, że będziemy oglądać zamknięte spotkanie. Ile goli obejrzymy? Nie spodziewam się ich wielu. Mój typ: poniżej 2,5 bramki

ŁKS – Górnik, ostatnie wyniki

Zmiana na stanowisku trenera ŁKS-u Łódź na razie nie przyniosła efektu. W pierwszym meczu pod wodzą Piotra Stokowca beniaminek przegrał na wyjeździe 1:3 z Lechem Poznań. Dla łódzkiego zespołu była to trzecia z rzędu ligowa porażka (wcześniej przegrał 0:2 z Cracovią i 0:3 z Radomiakiem Radom). Z siedmiu ostatnich meczów w Ekstraklasie ŁKS przegrał aż sześć. Trudno się więc spodziewać nagłej przemiany.

Tymczasem Górnik do piątkowego meczu przystąpi podbudowany pokonaniem w ostatniej kolejce mistrza Polski – Rakowa Częstochowa. Była to pierwsza wygrana od 15 września, bowiem we wcześniejszych meczach zabrzanie przegrywali z Legią Warszawa (1:2) i Zagłębiem Lubin (0:2), a także podzielili się punktami ze Śląskiem Wrocław (1:1).

ŁKS – Górnik, historia

Ostatnie pojedynki obu zespołów miały miejsce w sezonie 2019/20. W ramach sezonu zasadniczego pierwszy mecz w Zabrzu zakończył się remisem 1:1, natomiast w Łodzi 1:0 wygrał Górnik. Wygraną gości zakończył się również mecz w ramach rundy finałowej, gdy obie drużyny rywalizowały w grupie spadkowej. Po zakończeniu tych rozgrywek ŁKS pożegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową.

ŁKS – Górnik, kursy bukmacherskie

Piątkowy mecz w Łodzi nie ma faworyta. Rozważając typ na mecz ŁKS – Górnik znajdziemy wyrównane kursy na zwycięstwo jednej lub drugiej drużyny.

ŁKS – Górnik, typ kibiców

ŁKS – Górnik, przewidywane składy

ŁKS – Górnik , transmisja meczu

Mecz ŁKS – Górnik rozegrany zostanie w piątek (27 października) o godzinie 20:30. Telewizyjną transmisję znajdziesz na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Pojedynek, który odbędzie się w Łodzi, można oglądać także korzystając z internetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online, do której dostęp nadal można uzyskać w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony miesięczna opłata przez pierwsze trzy miesiące za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ wyniesie tylko 39 zł, zamiast 54 zł.

