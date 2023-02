ŁKS Łódź – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (12.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: ŁKS Łódź

Kibice wreszcie doczekali się powrotu pierwszoligowych rozgrywek. W niedzielę wiosenne zmagania rozpocznie liderujący w tabeli ŁKS Łódź, który podejmie przed własną publicznością GKS Tychy. Początek meczu o godzinie 12:40. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

1. liga ŁKS Łódź GKS Tychy 71 2.06 3.60 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2023 13:01 .

ŁKS – GKS Tychy, typy i przewidywania

Jesienią ŁKS był niekwestionowanie najlepszą drużyną w pierwszej lidze. Łodzianie stworzyli sobie pokaźną przewagę i są faworytem do wywalczenia awansu do Ekstraklasy. W niedzielę lider pierwszoligowych rozgrywek podejmie przed własną publicznością jedenasty w tabeli GKS Tychy. Mając na uwadze, że ŁKS jest obok Puszczy Niepołomice najlepiej punktującą ekipą na swoim terenie, spodziewamy się, że to właśnie gospodarze umocnią się na szczycie. Nasz typ – wygrana ŁKS.

ŁKS – GKS Tychy, ostatnie wyniki

ŁKS ma za sobą sześć meczów kontrolnych. Należy przyznać, że łodzianie spisywali się w nich nieźle, bowiem przegrali tylko z Pogonią Siedlce (1-3). Lider pierwszej ligi ograł Znicz Pruszków (3-0) i austriacką Admirę (2-1). Spotkania z Worskłą Połtawą, młodzieżową kadrą Tadżykistanu i Csikszeredą kończyły się remisami.

GKS rozegrał zimą siedem meczów towarzyskich. Tyszanie doznali dotkliwych porażek z Legią Warszawa (1-3) i Ruchem Chorzów (1-5). Wygranymi zakończyły się natomiast spotkania z Puszczą Niepołomice (3-2), Ślęzą Wrocław (3-1) i KKS-em Kalisz (3-2).

ŁKS – GKS Tychy, historia

Po raz pierwszy w tym sezonie obie ekipy spotkały się w drugiej kolejce. Wówczas ŁKS wygrał na wyjeździe 1-0 po zwycięskim trafieniu Pirulo. Po raz ostatni GKS Tychy ograł łodzian w lutym 2021 roku.

ŁKS – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Niedzielnym faworytem w oczach bukmacherów są gospodarze. Kurs na zwycięstwo ŁKS-u Łódź wynosi około 2,05. W przypadku wygranej GKS-u Tychy waha się on między 3,40 a 3,60. Przy okazji tego meczu zapraszamy do skorzystania z kodu promocyjnego w ForBET.

ŁKS – GKS Tychy, transmisja meczu

Niedzielny mecz pomiędzy ŁKS-em Łódź a GKS-em Tychy w ramach 19. kolejki pierwszej ligi rozpocznie się o godzinie 12:40. Telewizyjną transmisję można śledzić na kanale Polsat Sport.