ŁKS Łódź – Legia Warszawa, typy i przewidywania

ŁKS Łódź na własnym stadionie podejmie Legię Warszawa w spotkaniu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jeżeli Rycerze Wiosny nie zaczną punktować, to mogą zapomnieć o utrzymaniu. Podopieczni Piotra Stokowca z zaledwie 8 oczkami na koncie zamykają bowiem ligową tabelę. Stołeczny klub przed tą serią gier zajmuje natomiast piąte miejsce, a na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla będzie chciał zmazać plamę po sensacyjnej porażce z Koroną Kielce (1:2) w Fortuna Pucharze Polski.

Mimo ostatniej wpadki w rozgrywkach pucharowych, to goście są zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

ŁKS Łódź – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Prowadzony przez Piotra Stokowca ŁKS Łódź nie potrafi wygrzebać się z potężnego kryzysu – ostatnio przegrał 0:2 z Zagłębiem Lubin, a wcześniej zremisował 3:3 z Piastem Gliwice. W stolicy również panują nie najlepsze humory po odpadnięciu Legii Warszawa z Fortuna Pucharu Polski na etapie 1/8 finału (1:2 z Koroną Kielce). Podopieczni Kosty Runjaicia na ligowym podwórku w poprzedniej kolejce na wyjeździe pokonali wspomniane już Zagłębie Lubin 3:0.

ŁKS Łódź – ostatnie 5 meczów 24.11.2023 ŁKS – Zagłębie 0:2 (Ekstraklasa)

0:2 (Ekstraklasa) 17.11.2023 ŁKS – Polonia Warszawa 2:0 (Mecz towarzyski)

– Polonia Warszawa 2:0 (Mecz towarzyski) 11.11.2023 ŁKS – Piast 3:3 (Ekstraklasa)

05.11.2023 Śląsk – ŁKS 2:1 (Ekstraklasa)

– ŁKS 2:1 (Ekstraklasa) 02.11.2023 ŁKS – Raków 0:2 (Puchar Polski) Legia Warszawa – ostatnie 5 meczów 06.12.2023 Korona – Legia 2:1 (Puchar Polski)

– Legia 2:1 (Puchar Polski) 03.12.2023 Zagłębie – Legia 0:3 (Ekstraklasa)

0:3 (Ekstraklasa) 30.11.2023 Aston Villa – Legia 2:1 (Liga Konferencji)

– Legia 2:1 (Liga Konferencji) 25.11.2023 Legia – Warta 2:2 (Ekstraklasa)

12.11.2023 Legia – Lech 0:0 (Ekstraklasa)

ŁKS Łódź – Legia Warszawa, historia

Legia Warszawa wyraźnie nie leży ŁKS-owi Łódź. Pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami zakończyło się bowiem… pięcioma zwycięstwami Wojskowych. Rycerze Wiosny w tym czasie nie triumfowali zatem ani razu. Nie padł też żaden remis.

ŁKS Łódź – Legia Warszawa, spotkania bezpośrednie (H2H)

21.07.2023 Ekstraklasa Legia 3:0 ŁKS 09.02.2021 Puchar Polski ŁKS 2:3 Legia 09.02.2020 Ekstraklasa Legia 3:1 ŁKS 25.08.2019 Ekstraklasa ŁKS 2:3 Legia 03.03.2012 Ekstraklasa Legia 2:0 ŁKS

ŁKS Łódź – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną ŁKS-u Łódź wynosi około 5.50, a typ na zwycięstwo Legii Warszawa to mniej więcej 1.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

ŁKS Łódź – Legia Warszawa, przewidywane składy

ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-4-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-4-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić Rezerwowi ▼ 4 Nacho Monsalve 5 Marcin Flis 7 Adrian Malachowski 8 Kamil Dankowski 10 Pirulo 11 Engjell Hoti 17 Grzegorz Glapka 23 Maciej Sliwa 28 Mieszko Lorenc 37 Piotr Glowacki 44 Nelson Balongo 99 Dawid Arndt 4 Marco Burch 5 Yuri Ribeiro 7 Tomas Pekhart 17 Gil Dias 21 Jurgen Çelhaka 26 Filip Rejczyk 28 Marc Gual 30 Dominik Hladun 32 Makana Baku 39 Maciej Rosolek 55 Artur Jędrzejczyk 86 Igor Strzalek ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-4-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-4-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić Rezerwowi ▼ 4 Nacho Monsalve 5 Marcin Flis 7 Adrian Malachowski 8 Kamil Dankowski 10 Pirulo 11 Engjell Hoti 17 Grzegorz Glapka 23 Maciej Sliwa 28 Mieszko Lorenc 37 Piotr Glowacki 44 Nelson Balongo 99 Dawid Arndt 4 Marco Burch 5 Yuri Ribeiro 7 Tomas Pekhart 17 Gil Dias 21 Jurgen Çelhaka 26 Filip Rejczyk 28 Marc Gual 30 Dominik Hladun 32 Makana Baku 39 Maciej Rosolek 55 Artur Jędrzejczyk 86 Igor Strzalek

ŁKS Łódź Zawodnik Powrót Jakub Letniowski Kontuzja kolana Niepewny ŁKS Łódź Zawodnik Powrót Jakub Letniowski Kontuzja kolana Niepewny

Legia Warszawa Zawodnik Powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 Legia Warszawa Zawodnik Powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024

ŁKS Łódź – Legia Warszawa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

zwycięstwem Legii

ŁKS Łódź – Legia Warszawa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla już w najbliższą niedzielę, 10 grudnia o godzinie 15:00.

