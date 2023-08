PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

ŁKS Łódź – Korona Kielce, typy i przewidywania

Ekstraklasa 2023/2024 wystartowała już na dobre. W ten weekend rozgrywana będzie trzecia kolejka, w której ŁKS Łódź na własnym stadionie zmierzy się z Koroną Kielce. Beniaminek ma za sobą słabą inaugurację sezonu, dlatego postara się pokazać się z najlepszej strony przed własną publicznością. Koroniarze pod koniec poprzedniej kampanii pokazali jednak, że nie można ich lekceważyć, bo zawsze grają do końca.

Obie drużyny potrzebują punktów, żeby wspinać się w górę tabeli. Co więcej, dwa z pięciu ostatnich spotkań pomiędzy tymi ekipami zakończyło się podziałem punktów. Nasz typ: remis.

ŁKS Łódź – Korona Kielce, ostatnie wyniki

ŁKS Łódź startu sezonu 2023/2024 Ekstraklasy nie może zaliczyć do udanych. Podopieczni Kazimierza Moskala odnieśli dwie bolesne porażki – 0:3 z Legią Warszawa oraz 0:2 z Ruchem Chorzów. Korona Kielce ma za sobą tylko jeden mecz, ponieważ spotkanie w ramach 2. kolejki z walczącym o Ligę Mistrzem Rakowem Częstochowa zostało przełożone. Zespół Kamila Kuzery w 1. kolejce natomiast podzielił się punktami ze Śląskiem Wrocław (1:1).

ŁKS Łódź – Korona Kielce, historia

Rycerze Wiosny wyglądają lepiej od Koroniarzy, jeżeli spojrzymy na pięć poprzednich pojedynków pomiędzy tymi drużynami. ŁKS Łódź w tym czasie triumfował bowiem dwa razy, Korona Kielce odniosła jedno zwycięstwo i padły dwa remisy.

ŁKS Łódź – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, piątkowe spotkanie pomiędzy ŁKS-em Łódź a Koroną Kielce nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na gospodarzy wynosi mniej więcej 2.45, remis jest wyceniany na 3.40, a kurs na gości to około 2.85. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

ŁKS Łódź – Korona Kielce, przewidywane składy

Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Michała Mokrzyckiego, którego czeka pauza za czerwoną kartkę w ostatnim spotkaniu. Jeśli chodzi o absencję z powodu kontuzji, to nie ma żadnych niepokojących informacji płynących zarówno z obozu ŁKS-u Łódź, jak i Korony Kielce.

ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy Kazimierz Moskal Kamil Kuzera Rezerwowi 3 Artemijus Tutyskinas

5 Marcin Flis

8 Kamil Dankowski

10 Pirulo

18 Kelechukwu Ibe-Torti

21 Stipe Juric

23 Maciej Sliwa

24 Bartosz Biel

28 Mieszko Lorenc

99 Dawid Arndt Konrad Forenc 1

Jacek Podgorski 6

Jakub Konstantyn 19

Adrian Dalmau 20

Kacper Kucharczyk 23

Marcus Godinho 28

Hubert Szulc 76

Martin Remacle 88

ŁKS Łódź – Korona Kielce, kto wygra?

ŁKS Łódź – Korona Kielce, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 54 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 45 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie ŁKS w piątek, 4 sierpnia o godzinie 20:30.

