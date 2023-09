IMAGO/Paweł Andriachiewicz/PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

ŁKS Łódź Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2023 21:36 .

ŁKS – Jagiellonia, typy bukmacherskie

Patrząc tylko na ligową tabelę murowanym faworytem do zwycięstwa powinna być Jagiellonia Białystok, ale goście muszą się nastawić na bardzo trudną przeprawę w piątek. ŁKS po trzech porażkach z rzędu będzie zdeterminowany do przełamania fatalnej passy. Spodziewamy się zaciętego pojedynku i nie pokusimy się o wskazanie rozstrzygnięcia. Stawiamy natomiast na to, że gole padną po obu stronach. Nasz typ: BTTS.

STS 1.75 BTTS (obie strzelą – TAK) Zagraj!

ŁKS – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Sytuacja oraz nastroje panujące w obu drużynach są zupełnie odmienne. ŁKS po ośmiu rozegranych kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Łodzianie wygrali do tej pory dwa mecze, natomiast w pozostałych sześciu musieli uznać wyższość przeciwników. Aktualnie zespół Kazimierza Moskala notuje serię trzech kolejnych przegranych pojedynków. W ostatnich tygodniach ulegał Puszczy Niepołomice (1:2), Warcie Poznań (0:2) i Rakowowi Częstochowa (0:1).

Jagiellonia jest natomiast jedną z rewelacji początku obecnego sezonu, co tylko potwierdza zajmowane przez nią drugie miejsce w tabeli. Zespół z Białegostoku ma na swoim koncie pięć wygranych i dwie porażki. W ostatniej kolejce Jagiellonia po zaciętym meczu pokonała 3:2 Radomiaka Radom.

ŁKS – Jagiellonia, historia

Ostatnie pojedynki obu drużyn miały miejsce w sezonie 2019/20 i zakończyły się wygranymi Jagiellonii (2:0 u siebie, 3:0 na wyjeździe). Ekipa z Białegostoku nie przegrała żadnego z pięciu ostatnich ligowych pojedynków z ŁKS, a piątek zagra o czwarte zwycięstwo z rzędu.

ŁKS – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy, co może zaskakiwać, nie widzą w tym meczu faworyta. Kursy na wygrane jednej i drugiej drużyny są bardzo podobne. Rozważając typ na ten mecz warto zabezpieczyć go w STS zakładem bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL, przedstawiamy nieco wyżej.

ŁKS – Jagiellonia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną ŁKS-u 0% remisem 0% wygraną Jagiellonii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną ŁKS-u

remisem

wygraną Jagiellonii

ŁKS – Jagiellonia, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-1-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-3-3 Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-1-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Adrian Siemieniec Kazimierz Moskal Rezerwowi ▼ Kristoffer Normann Hansen

3 Dusan Stojinovic

5 Bojan Nastic

14 Jaroslaw Kubicki

18 Tomasz Kupisz

19 Pawel Olszewski

32 Milosz Matysik

36 Jakub Lewicki

50 Slawomir Abramowicz

77 Wojciech Laski Levent Gülen 2

Artemijus Tutyskinas 3

Pirulo 10

Daniel Ramirez 16

Grzegorz Glapka 17

Maciej Sliwa 23

Adrien Louveau 24

Mieszko Lorenc 28

Adam Marciniak 88

Dawid Arndt 99 Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-1-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-3-3 Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-1-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Adrian Siemieniec Kazimierz Moskal Rezerwowi ▼ Kristoffer Normann Hansen

3 Dusan Stojinovic

5 Bojan Nastic

14 Jaroslaw Kubicki

18 Tomasz Kupisz

19 Pawel Olszewski

32 Milosz Matysik

36 Jakub Lewicki

50 Slawomir Abramowicz

77 Wojciech Laski Levent Gülen 2

Artemijus Tutyskinas 3

Pirulo 10

Daniel Ramirez 16

Grzegorz Glapka 17

Maciej Sliwa 23

Adrien Louveau 24

Mieszko Lorenc 28

Adam Marciniak 88

Dawid Arndt 99

ŁKS - Jagiellonia, transmisja meczu

Mecz ŁKS - Jagiellona rozegrany zostanie w piątek (21 września) o godzinie 20:30. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Transmisja z meczu dostępna będzie również drogą internetową. Mecz będzie można obejrzeć dzięki usłudze CANAL+ online, do której dostęp można uzyskać w promocyjnej ofercie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące dostęp do pakietu ze kanałami CANAL+ zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie, co daje możliwość zaoszczędzenia 45 zł.

Bonus 1560+300 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.