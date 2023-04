ŁKS Łódź obrał kierunek na powrót do Ekstraklasy i na ten moment wszystko wskazuje na to, że cel uda się wypełnić. W najbliższej kolejce drużyna z Łodzi zmierzy się z ostatnią w tabeli Chojniczanką Chojnice. Zapowiada się łatwa przeprawa?

ŁKS – Chojniczanka, typy i przewidywania

Tylko jeden mecz w rundzie wiosennej przegrał ŁKS, który od 17. kolejki rozsiadł się wygodnie na fotelu lidera Fortuna 1 Ligi. Podopieczni Kazimierza Moskala strzelają najwięcej bramek w lidze i prezentują atrakcyjny dla oka futbol. Kibice nie mogą się już doczekać awansu i przyszłorocznych derbów Łodzi, których od wielu lat nie mieli okazji oglądać. Najpierw trzeba jednak wygrać z Chojniczanką, która na gwałt potrzebuje punktów i na pewno nie przyjedzie do Łodzi z zamiarem bronienia się.

Skra Częstochowa przegrała w 19. kolejce z Chojniczanką 0:2 i było to jedyne zwycięstwo ekipy z Chojnic w rundzie wiosennej. Drużyna jest na kursie do spadku i daje mało argumentów przemawiających za tym, że utrzymanie w lidze jest realne. Beniaminek przekonał się, że różnica między II i I ligą jest spora, a bez odpowiednich wzmocnień trudno o rywalizację z bogatszymi kadrowo i finansowo zespołami. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

ŁKS – Chojniczanka, ostatnie wyniki

Kapitalne widowisko oglądali kibice w ostatniej kolejce Fortuna 1 Ligi, kiedy Ruch Chorzów podejmował ŁKS. Aż sześć goli oglądali wówczas kibice, kiedy mierzyły się ze sobą lider i wicelider tabeli. Wcześniej ŁKS wygrał ze Stalą Rzeszów, a jedyne potknięcie, jakie zanotował w ostatnim czasie, miało miejsce w 22. kolejce. Przegrał wówczas 0:1 z Puszczą Niepołomice.

Fatalnie wygląda bilans ostatnich meczów Chojniczanki Chojnice. Zespół przegrał z Ruchem Chorzów i Stalą Rzeszów. Ponadto trzy remisy z Puszczą Niepołomice, Górnikiem Łęczna i Chrobrym Głogów.

ŁKS – Chojniczanka, sytuacja kadrowa

Z powodu drobnych dolegliwości w meczu z Chojniczanką może nie zagrać Mateusz Kowalczyk. Kontuzja wykluczyła z gry również Mieszko Lorenca. Kilku zawodników musi uważać również na żółte kartki.

ŁKS – Chojniczanka, historia

Poprzednie starcie z Chojniczanką zakończyło się dla ŁKS-u sensacyjną porażką. Zawodnicy Kazimierza Moskala mieli sporą przewagą nad rywalem, jednak nie byli w stanie przekuć jej w gole. Wcześniej obie drużyny mierzyły się ze sobą w 2019 roku. Wówczas ŁKS wygrał 2:0.

ŁKS – Chojniczanka, kursy bukmacherskie

ŁKS – Chojniczanka, kto wygra

ŁKS – Chojniczanka, przewidywane składy

ŁKS: Bobek – Dankowski, Dąbrowski, Marciniak, Spremo – Kowalczyk, Pirulo, Okhronchuk, Mokrzycki, Szeliga – Janczukowicz

Chojniczanka Chojnice: Kuchta – Niepsuj, Bukhal, Grolik, Mikołajczyk – Drewniak, Strożyński, Czajkowski – Tuszyński, Ryczkowski, Mikołajczak

ŁKS – Chojniczanka, transmisja

Mecz 25. kolejki Fortuna 1 Ligi transmitowany będzie na antenie Polsatu Sport. Początek rywalizacji zaplanowany został na niedzielę 2 kwietnia o godzinie 12:40.

