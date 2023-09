Liverpool – West Ham: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2023)

Liverpool - West Ham, typy na mecz 6. kolejki Premier League. Hitem tego weekendu na angielskich boiskach będzie starcie na Anfield. The Reds marzą o kontynuowaniu serii zwycięstw. Początek niedzielnego spotkania o godzinie 15. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Nigel Keene Na zdjęciu: Liverpool

Liverpool FC West Ham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2023 16:13 .

Liverpool – West Ham, typy i przewidywania

Jeszcze do niedawna wydawało się, że Liverpool będzie miał problemy, aby dobrze punktować od początku sezonu. Jurgen Klopp świetnie poukładał jednak swoją drużynę, dzięki czemu może cieszyć się miejscem w czołówce i czterema kolejnymi ligowymi zwycięstwami. W niedzielę piłkarzy The Reds czeka trudna przeprawa. Na Anfield podejmą West Ham, który również ma za sobą udany początku rozgrywek. Mając na uwadze problemy Liverpoolu w grze defensywnej, a także potencjał ofensywny obu drużyn, można spodziewać się wielu goli. Nasz typ – oba zespoły trafią do siatki.

Liverpool – West Ham, sytuacja kadrowa

Kadra Liverpoolu prezentuje się coraz lepiej. Po zawieszeniu za czerwoną kartkę do gry w niedzielę wróci Virgil van Dijk. Na murawie nie zobaczymy natomiast Thiago, a występ Trenta Alexandra-Arnolda jest zagrożony. W ekipie West Hamu nie odnotowano żadnych problemów zdrowotnych. W bramce zapewne nie znajdzie się Łukasz Fabiański, którego David Moyes uczynił rezerwowym w meczach Premier League.

Liverpool – West Ham, ostatnie wyniki

W środku tygodnia Liverpool mierzył się w Lidze Europy z LASK Linz, wygrywając 3:1. Wcześniej ekipa Jurgena Kloppa zanotowała cztery kolejne zwycięstwa w Premier League. Na swoim rozkładzie ma między innymi Aston Villę (3:0) i Newcastle United (2:1).

West Ham również ma za sobą potyczkę w Lidze Europy; Młoty rozprawiły się u siebie z serbskim TSC (3:1). W lidze chcą natomiast zmazać plamę po porażce z Manchesterem City (1:3).

Liverpool – West Ham, historia

Liverpool wygrał trzy ostatnie mecze przeciwko West Hamowi. Po raz ostatni Młoty triumfowały u siebie w 2021 roku, a na zwycięstwo na Anfield czekają od 2015 roku. Od tego czasu przed własną publicznością wygrywają na ogół piłkarze The Reds.

Liverpool – West Ham, kursy bukmacherskie

Za faworyta niedzielnego meczu uznawany jest Liverpool, grający przed swoją publicznością. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.41. W przypadku ewentualnego zwycięstwa West Hamu jest to nawet 7.00. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Liverpool – West Ham, przewidywane składy

Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, van Dijk, Robertson, Jones, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Gakpo, Jota

West Ham: Areola, Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson, Soucek, Alvarez, Bowen, Ward-Prowse, Paqueta, Antonio

Liverpool – West Ham, kto wygra?

Liverpool – West Ham, transmisja meczu

Niedzielny mecz 6. kolejki Premier League pomiędzy Liverpoolem a West Hamem rozpocznie się o godzinie 15. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Premium, a także za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

