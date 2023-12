Liverpool – West Ham: typy, kursy, zapowiedź (20.12.2023)

IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – West Ham, typy i przewidywania

W ćwierćfinale EFL Cup Liverpool podejmie West Ham United. Według ekspertów The Reds są wyraźnym faworytem tego spotkania. Czy potwierdzą to na boisku? Okaże się w środowy wieczór.

Drużyna Juergena Kloppa w ostatnim czasie prezentuje się solidnie, ale nie porywa swoją grą. Natomiast drużyna Davida Moyesa po kompromitującej porażce z Fulham udanie się zrehabilitowała. Moim zdaniem w bezpośrednim starciu The Reds z Młotami obie drużyny strzelą gola.

Liverpool – West Ham, sytuacja kadrowa

Liverpool FC Zawodnik Powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Kilka dni Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kilka dni Andrew Robertson Uraz ramienia Koniec lutego 2024 Diogo Jota Naderwanie mięśnia Koniec grudnia 2023 Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Alexis Mac Allister Kontuzja kolana Koniec grudnia 2023

West Ham Zawodnik Powrót Michail Antonio Kontuzja kolana Koniec grudnia 2023

Liverpool – West Ham, ostatnie wyniki

Liverpool nie wygrał dwóch ostatnich spotkań, remisując 0:0 z Man Utd oraz przegrywając 1:2 z Royale Union SG. Z kolei West Ham zaliczył dwa zwycięstwa – 3:0 z Wolves i 2:0 z Freiburgiem.

Liverpool – West Ham, historia

Liverpool wygrał cztery ostatnie mecze bezpośrednie z West Hamem. Łącznie w dziesięciu poprzednich spotkaniach The Reds triumfowali ośmiokrotnie, raz padł remis i raz wygrały Młoty.

Liverpool – West Ham, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Liverpoolu wynosi około 1.45, zaś na zwycięstwo West Hamu współczynnik to mniej więcej 6.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać, wystarczy podać podczas rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL.

Liverpool – West Ham, przewidywane składy

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Quansah, Tsimikas; Elliott, Endo, Jones; Salah, Gakpo, Diaz

West Ham: Fabiański; Kehrer, Mavropanos, Aguerd, Cresswell; Soucek, Ward-Prowse; Kudus, Fornals, Benrahma; Ings

Liverpool – West Ham, kto wygra?

Liverpool – West Ham, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Anfield już w najbliższą środę, 20 grudnia o godzinie 21:00.

