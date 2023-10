Liverpool - Toulouse: typy i kursy na mecz Ligi Europy. The Reds zagrają w czwartkowy wieczór o trzecie zwycięstwo w fazie grupowej. Do spotkania przystąpią w roli zdecydowanego faworyta.

Liverpool – Toulouse, typy bukmacherskie

Liverpool nie powinien mięć większych problemów z odniesieniem zwycięstwa w czwartkowym spotkaniu, ale kursy na jego wygraną są bardzo niskie. Z racji tego, że dla The Reds w tym sezonie priorytetem na pewno są rozgrywki Premier League, spodziewam się, że gospodarze będą chcieli wygrać jak najmniejszym nakładem sił. Dlatego też nie spodziewamy się zbyt wielu goli. W dotychczasowych meczach The Reds padały odpowiednio 4 i 2 bramki, z kolei mecze Toulouse kończyły się maksymalnie dwoma bramkami. Biorąc to pod uwagę stawiam na to, że w czwartkowy wieczór zobaczymy maksymalnie trzy gole. Mój typ: poniżej 3,5 bramki

Liverpool – Toulouse, ostatnie wyniki

Liverpool do rywalizacji w grupie E przystępował jako murowanym faworyt do zajęcia pierwszego miejsca i jak na razie jest na bardzo dobrej drodze do zrealizowania swojego celu. The Reds chcą jak najszybciej zapewnić sobie awans do fazy pucharowej. Po zwycięstwach w dwóch pierwszych spotkaniach – 3:1 z LASK Linz i 2:0 z Royale Union SG – są tego blisko. Ogromny krok zrobią wygrywając w czwartkowym meczu z ekipą z Tuluzy.

Od ostatniego pojedynku na europejskich boiskach, drużyna Juergena Kloppa rozegrała również dwa ligowe spotkania. Najpierw niespodziewanie zremisowała 2:2 w wyjazdowym meczu z Brighton, a następnie przed własną publicznością ograła w derbowym pojedynku 2:0 Everton.

Toulouse przed meczem z Liverpoolem ma na koncie cztery punkty i zajmuje drugie miejsce w grupie F. Zespół z Francji zremisował 1:1 z Royale Union oraz pokonał 1:0 LASK. Teraz stoi jednak przed zdecydowanie trudniejszym wyzwaniem. Trudno spodziewać się z jego strony sprawienia niespodzianki, tym bardziej, że w ostatnich dwóch meczach nie zaprezentował się najlepiej i zdobył tylko dwa punkty, remisując 1:1 z Brest i Reims.

Liverpool – Toulouse, historia

Obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą w 2007 roku, w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Wówczas górą w dwumeczu był Liverpool, który najpierw wygrał 1:0 na wyjeździe, a następnie nie dał szans rywalom na Anfield Road gromiąc ich 4:0.

Liverpool – Toulouse, kursy bukmacherskie

Liverpool – Toulouse, typ kibiców

Liverpool – Toulouse, przewidywane składy

W obu zespołach zabraknie kilku zawodników, którzy pauzują ze względów zdrowotnych. Juergen Klopp do swojej dyspozycji nie będzie miał Thiago Alcantary, Andrew Robertsona i Stefana Bajceticia. Pod znakiem zapytania stoi z kolei występ Cody’ego Gakpo.

Toulouse będzie musiała sobie poradzić bez Zakarii Aboukhlala, Olivera Zendena i Ibrahimy Cissoko.

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 5-3-2 Toulouse Carles Martínez Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 5-3-2 Toulouse Carles Martínez Rezerwowi ▼ 1 Alisson 4 Virgil Van Dijk 7 Luis Díaz 8 Dominik Szoboszlai 10 Alexis Mac Allister 11 Mohamed Salah 18 Cody Gakpo 21 Konstantinos Tsimikas 48 Calum Scanlon 53 James McConnell 56 Vitezslav Jaros 78 Jarell Quansah Denis Genreau 5 César Gelabert 11 Warren Kamanzi 12 Christian Mawissa Elebi 13 Yanis Begraoui 14 Frank Magri 19 Mamady Bangré 21 Kévin Keben Biakolo 25 Álex Domínguez 30 Justin Lacombe 40 Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 5-3-2 Toulouse Carles Martínez Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 5-3-2 Toulouse Carles Martínez Rezerwowi ▼ 1 Alisson 4 Virgil Van Dijk 7 Luis Díaz 8 Dominik Szoboszlai 10 Alexis Mac Allister 11 Mohamed Salah 18 Cody Gakpo 21 Konstantinos Tsimikas 48 Calum Scanlon 53 James McConnell 56 Vitezslav Jaros 78 Jarell Quansah Denis Genreau 5 César Gelabert 11 Warren Kamanzi 12 Christian Mawissa Elebi 13 Yanis Begraoui 14 Frank Magri 19 Mamady Bangré 21 Kévin Keben Biakolo 25 Álex Domínguez 30 Justin Lacombe 40

Liverpool – Toulouse, transmisja meczu

Mecz Liverpool – Toulouse odbędzie się w czwartek (26 października) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na platformie streamingowej Viaplay.

