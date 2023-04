PressFocus Na zdjęciu: Heung-Min Son

Anfield Premier League Liverpool FC Tottenham 1.53 5.00 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2023 11:08 .

Liverpool – Tottenham Hotspur, typy i przewidywania

Sezon w Anglii powoli dobiega końca – przed nami 34. kolejka Premier League – a w niej bardzo ciekawie zapowiada się pojedynek Liverpoolu z Tottenhamem Hotspur. Obie ekipy są w walce o udział w europejskich pucharach w przyszłej kampanii. Zespół Juergena Kloppa ostatnio spisuje się naprawdę nieźle, natomiast gorsze nastroje są w Londynie.

Koguty przegrały w 6 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych i wydaje się, że The Reds są lepiej dysponowani. Nasz typ: Wygrana Liverpoolu.

Liverpool – Tottenham Hotspur, sytuacja kadrowa

Juergen Klopp nie będzie mógł skorzystać ze Stefana Bajceticia, Roberto Firmino oraz Calvina Ramsaya, a niepewny jest występ Naby’ego Keity. W drużynie Eddiego Howe’a jest jeszcze więcej urazów – nie zagrają Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Emerson Royal, Hugo Lloris i Ryan Sessegnon.

Liverpool – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

The Reds notują serię trzech zwycięstw z rzędu w Premier League – 2:1 z West Hamem United, 3:2 z Nottingham Forest oraz 6:1 z Leeds United. Spurs w tym samym czasie nie imponowali formą – ulegli 2:3 Bournemouth, zostali rozgromieni 1:6 przez Newcastle United i ostatnio zremisowali 2:2 z Manchesterem United, co pozwala wierzyć, że otrząsnęli się już po bolesnej porażce ze Srokami.

Liverpool – Tottenham Hotspur, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu drużyn zdecydowanie lepiej od Tottenhamu Hotspur prezentuje się Liverpool. Jeśli spojrzymy na pięć poprzednich takich spotkań, to The Reds triumfowali trzy razy i padły dwa remisy. Ostatnie starcie Czerwonych ze Spurs zakończyło się wynikiem 2:1 dla klubu z Anfield.

Liverpool – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Anfield ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Liverpoolu wynosi mniej więcej 1.50, a typ na zwycięstwo Tottenhamu Hotspur to około 5.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.80. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Liverpool – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Nunez

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Hojbjerg, Skipp, Perisić; Kulusevski, Kane, Son

Liverpool – Tottenham Hotspur, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Liverpoolu 60% remisem 0% zwycięstwem Tottenhamu 40% 5 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Liverpoolu

remisem

zwycięstwem Tottenhamu

Liverpool – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay oraz na kanale telewizyjnym Canal+ Sport. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku z góry za 234 zł (39 zł/msc) zamiast 294 zł (cena regularna – 49 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 60 zł. Początek meczu na Anfield w niedzielę 30 kwietnia o godzinie 17:30.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.