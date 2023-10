Liverpool - Royale Union SG: typy i kursy na mecz Ligi Europy. The Reds przystąpią do tego spotkania w roli murowanego faworyta. Inny wynik niż wygrana gospodarzy będzie sensacją.

IMAGO/David Rawcliffe Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool FC Royale Union St-Gilloise Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2023 07:28 .

Liverpool – Royale Union SG, typy bukmacherskie

Na papierze Liverpool jest murowanym faworytem do zwycięstwa w czwartkowym meczu. The Reds mają po swojej wszystkie atuty i z pewnością zrobią wszystko, aby jak najszybciej rozstrzygnąć kwestię awansu do fazy pucharowej. Nie spodziewamy się innego rozstrzygnięcia niż wygrana Liverpoolu. Stawiamy na ich zwycięstwo i dorzucamy zakład na przynajmniej trzy gole. Nasz typ: wygrana Liverpoolu + powyżej 2,5 bramki

STS 1.47 BTTS i powyżej 2,5 bramki Zagraj!

Liverpool – Royale Union SG, ostatnie wyniki

Liverpool do rywalizacji w fazie grupowej Ligi Europy przystąpił jako murowany faworyt do zajęcia pierwszego miejsca w grupie E. Podopieczni Juergena Klopp rywalizację rozpoczęli od wyjazdowego zwycięstwa 3:1 z LASK Linz, choć do przerwy sensacyjnie przegrywali 0:1. Od tamtego spotkania The Reds rozegrali trzy mecze na krajowych boiskach. W lidze pokonali 3:1 West Ham United oraz przegrali 1:2 z Tottenhamem Hotspur. W międzyczasie awansowali do kolejnej rundy Carabao Cup wygrywając 3:1 z Leicester City.

Belgowie w pierwszym meczu zremisowali 1:1 z Toulouse FC. W lidze w ostatnich tygodniach radzili sobie bardzo dobrze, wygrywając trzy kolejne spotkania. W pokonanym polu zostawiali kolejno Cercle Brugge (2:0), RWDM (3:2) i Charleroi (3:1).

Liverpool – Royale Union SG, historia

Dla obu zespołów będzie to pierwszy pojedynek w historii. Liverpool przegrał tylko jeden z 15 poprzednich spotkań europejskich pucharów z belgijskimi zespołami (12 zwycięstw, 5 remisów). Z kolei Union Saint-Gilloise przeciwko angielskim zespołom grał tylko dwukrotnie, przegrywając oba mecze z Birmingham City w 1958 roku. Teraz będzie walczył o to, aby zostać pierwszym belgijskim klubem, który uniknie porażki na Anfield Road. Liverpool do tej pory wygrał bowiem wszystkie siedem takich meczów.

Liverpool – Royale Union SG, kursy bukmacherskie

Liverpool jest według bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa w czwartkowym meczu. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.22. Spodziewając się w tym spotkaniu niespodzianki można skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł, który można otrzymać podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Liverpool – Royale Union SG, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygraną Liverpoolu 100% remisem 0% wygraną Royale Union SG 0% 13 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Liverpoolu

remisem

wygraną Royale Union SG

Liverpool – Royale Union SG, przewidywane składy

Liverpool po raz kolejny będzie musiał zagrać bez kontuzjowanych Thiago Alcantary i Stefana Bajceticia. Na murawie nie będzie mógł się pojawić także Cody Gakpo, który doznał kontuzji kolana podczas ostatniego spotkania z Tottenhamem.

Liverpool FC (Przewidywany skład) 4-3-3 Royale Union St-Gilloise (Przewidywany skład) 3-4-3 Liverpool FC (Przewidywany skład) 4-3-3 Royale Union St-Gilloise (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ Jurgen Klopp Alexander Blessin Rezerwowi ▼ 1 Alisson

2 Joe Gomez

8 Dominik Szoboszlai

10 Alexis Mac Allister

11 Mohamed Salah

17 Curtis Jones

18 Cody Gakpo

20 Diogo Jota

26 Andrew Robertson

32 Joel Matip

43 Stefan Bajcetic

78 Jarell Quansah Mathias Rasmussen 4

Elton Kabangu 7

Henok Teklab 11

Kevin Rodríguez 13

Joachim Imbrechts 14

Casper Terho 17

Ross Sykes 26

Koki Machida 28 Liverpool FC (Przewidywany skład) 4-3-3 Royale Union St-Gilloise (Przewidywany skład) 3-4-3 Liverpool FC (Przewidywany skład) 4-3-3 Royale Union St-Gilloise (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ Jurgen Klopp Alexander Blessin Rezerwowi ▼ 1 Alisson

2 Joe Gomez

8 Dominik Szoboszlai

10 Alexis Mac Allister

11 Mohamed Salah

17 Curtis Jones

18 Cody Gakpo

20 Diogo Jota

26 Andrew Robertson

32 Joel Matip

43 Stefan Bajcetic

78 Jarell Quansah Mathias Rasmussen 4

Elton Kabangu 7

Henok Teklab 11

Kevin Rodríguez 13

Joachim Imbrechts 14

Casper Terho 17

Ross Sykes 26

Koki Machida 28

Liverpool - Royale Union SG, transmisja meczu

Mecz Liverpool - Royale Union SG rozegrany zostanie w czwartek (4 października) o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

Przy okazji meczów Ligi Europy i innych europejskich pucharów warto sprawdzić ofertę CANAL+ na satelitarny dostęp do pakietu sportowego obejmującego kanały CANAL+, Polsat Sport Premium, Eleven Sports i Viaplay. Rejestrując się za pośrednictwem naszego serwisu, miesięczny koszt pakietu Entry+ Sport to tylko 75 zł. Pamiętaj, że jest to oferta na pakiet TV satelitarnej.

Bonus 1660+250 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.