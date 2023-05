Liverpool - Fulham: typy i kursy na mecz Premier League. The Reds w środowy wieczór będzie chciał kontynuować świetną serię i po raz piąty z rzędu zapisać na swoje konto komplet punktów.

Liverpool – Fulham, typy bukmacherskie

Liverpool wybiegnie na murawę w roli faworyta i nie zgarnięcie przez niego kompletu punktów będzie sporą niespodzianką. Kursy na zwycięstwo The Reds w tym meczu nie są jednak zbyt zachęcające, dlatego też do zakładu na wygraną gospodarzy postanowiliśmy dorzucić typ na co najmniej 3 gole w meczu. W ostatnich spotkaniach z udziałem drużyny Juergena Kloppa goli nie brakowało i podobnej sytuacji spodziewamy się w środowy wieczór. Nasz typ: wygrana Liverpoolu i powyżej 2,5 bramki

Liverpool – Fulham, ostatnie wyniki

Liverpool w ostatnich tygodniach spisuje się w końcu na miarę oczekiwań i regularnie zapisuje na swoje konto komplet punktów. Podopieczni Juergena Kloppa wygrali cztery ostatnie mecze w Premier League, wygrywając 6:1 z Leeds United, 3:2 z Nottingham Forest, 2:1 z West Hamem United i 4:3 z Tottenhamem Hotspur. Z kolei od sześciu kolejek pozostają niepokonani. Wyniki te pozwoliły The Reds awansować na piąte miejsce w ligowej tabeli.

O kolejne zwycięstwo Liverpool powalczy w środowy wieczór na Anfield Road z plasującym się na 10. miejscu w tabeli Fulham. Zespół z Londynu nie przystąpi do tego meczu w najlepszych nastrojach, co jest efektem dwóch porażek z rzędu. W ostatnich dwóch meczach Fulham musiało uznać wyższość Aston Villi (0:1) i Manchesteru City (1:2).

Liverpool – Fulham, historia

Liverpool do środowego spotkania przystąpi również z zamiarem wzięcia rewanżu za ostatniego nieudane pojedynku z Fulham. The Reds nie wygrali bowiem żadnego z trzech ostatnich ligowych pojedynków z tym przeciwnikiem.

Pierwsze spotkanie w tym sezonie zakończyło się remisem 2:2. Fulham dwukrotnie wychodziło w tym meczu na prowadzenie po uderzeniach Aleksandara Mitrovicia, ale The Reds za każdym razem udawało się doprowadzić do wyrównania. Do siatki rywali trafiali Darwin Nunez i Mohamed Salah.

Liverpool – Fulham, kursy bukmacherskie

Ostatnia forma Liverpoolu sprawiła, że bukmacherzy stawiają The Reds w środowym meczu w roli zdecydowanego faworyta. Kursy na wygraną gospodarzy oscylują w okolicy 1.25, podczas gdy na wygraną Fulham przekraczają 10.00. Rozważając typ na niespodziankę warto skorzystać z darmowego zakładu o wartości 34 zł, który można otrzymać podając w Superbet kod promocyjny GOAL podczas rejestracji.

Liverpool – Fulham, kto wygra?

Liverpool – Fulham, przewidywane składy

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp w środowy wieczór nie będzie miał do swojej dyspozycji Roberto Firmino, Naby’ego Keity i Calvina Ramsey’a, natomiast pod znakiem zapytania stoi występ Thiago Alcantary.

Fulham na Anfield Road wystąpi poważnie osłabione, bowiem wyłączeni z gry są Aleksandar Mitrović, Layvin Kurzawa, Tim Ream i Andreas Pereira. Niepewna pozostaje z kolei gra Williana.

Liverpool – Fulham, transmisja meczu

Środowy mecz na Anfield Road pomiędzy Liverpoolem i Fulham rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay. Spotkanie skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

