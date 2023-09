IMAGO/David Rawcliffe Na zdjęciu: Cody Gakpo

Liverpool FC – Leicester City, typy i przewidywania

Kursy bukmacherów dają jasno do zrozumienia, że Liverpool ma obowiązek awansu do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej. Leicester będzie jednak dążyło do sprawienia sensacji, która nie jest niemożliwa. Goście są liderem Championship, w której prezentują się imponująco. My sądzimy jednak, że gospodarze poradzą sobie z niżej notowanym oponentem. Nasz typ: wygrana Liverpoolu.

Liverpool FC – Leicester City, ostatnie wyniki

Piłkarze Liverpoolu są niepokonani w sezonie 2023/2024. The Reds zaczęli od remisu z Chelsea, ale później były już same zwycięstwa. Gracze Juergena Kloppa mają już sześć triumfów z rzędu na swoim koncie. Ostatnio rozprawili się oni z West Hamem.

Kapitalnie w bieżącej kampanii spisuje się również Leicester, które zmierza w stronę błyskawicznego powrotu do Premier League. Lisy rozegrały w lidze dziewięć meczów, z czego osiem zakończyli zwycięstwem. Sposób na pokonanie drużyny Enzo Maresci znalazło jedynie Hull City.

Liverpool FC – Leicester City, historia

W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą dwukrotnie na poziomie Premier League. Liverpool nie zawiódł swoich kibiców i dwa razy rozprawił się z Leicester City. Na Anfield The Reds wygrali 2:1, a na King Power Stadium 3:0.

Liverpool FC – Leicester City, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem sobotniej rywalizacji są gospodarze. Kurs na wygraną Liverpoolu wynosi około 1,45, a typ na zwycięstwo Leicester to mniej więcej 6,00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5,00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Liverpool FC – Leicester City, przewidywane składy

Liverpool FC – Leicester City, kto wygra?

Liverpool FC – Leicester City, transmisja meczu

Spotkanie rozpocznie się w środę 27 września o godzinie 20:45. Zmagania na żywo będzie można śledzić wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

