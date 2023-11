Liverpool - Brentford: typy, kursy, zapowiedź. W meczu 12. kolejki Premier League Liverpool podejmie na Anfield Road Brentford. The Reds z pewnością chcieliby wrócić na zwycięską ścieżkę po ostatnich niepowodzeniach, ale Pszczółki znajdują się obecnie w doskonałej dyspozycji, dlatego zapowiada się bardzo ciekawe widowisko. Początek o godzinie 15:00.

Liverpool FC – Brentford FC, typy i przewidywania

Zdecydowanym faworytem tego mecz jest Liverpool. Trudno oczekiwać, by po wpadkach z Luton i Toulouse The Reds znów zawiedli i nie odnieśli zwycięstwa. Brentford znajduje się obecnie jednak na fali i notuje serię trzech wygranych z rzędu. Podtrzymać passę na Anfield Road będzie im niezwykle ciężko, ale z pewnością są w stanie zaskoczyć drużynę Kloppa i wbić jej minimum jednego gola. Brentford przynajmniej raz wpisywało się na listę strzelców w każdym z ostatnich pięciu spotkań. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Liverpool FC – Brentford FC, ostatnie wyniki

Liverpool dość niespodziewanie przegrał w czwartek z Toulouse w Lidze Europy 2:3. Jeszcze większą sensację zgotował swoim fanom w minionej kolejce tylko remisując z Luton Town 1:1. Wcześniej jednak The Reds pewnie odnieśli cztery wygrane z rzędu z Bournemouth, Nottingham, Toulouse i Evertonem. Brentford z kolei notuje serię aż trzech wygranych z rzędu w Premier League z Burnley, Chelsea i West Ham. Wcześniej jednak Pszczółki wygrały tylko jedno z ośmiu pojedynków w Premier League.

Liverpool FC – Brentford FC, historia

W ostatnim meczu obu tych drużyn rozegranych na Anfield Road Liverpool pokonał Brentford 1:0. Natomiast bilans ostatnich czterech spotkań to dwie wygrane The Reds, jeden remis i jeden triumf Pszczółek.

Liverpool FC – Brentford FC, kursy bukmacherskie

Eksperci jako zdecydowanego faworyta tego spotkania wskazują Liverpool. Typy na zwycięstwo The Reds oscylują wokół 1,40. Dla porównania kursy na wygraną Brentford wynoszą około 7,00. Jednak, jeśli czujesz, że będące na fali Pszczółki mogą zaskoczyć drużynę Jurgena Kloppa to zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Liverpool FC – Brentford FC, kto wygra

Liverpool FC – Brentford FC, przewidywane składy

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-2-1 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-2-1 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Rezerwowi ▼ 7 Luis Díaz 18 Cody Gakpo 21 Konstantinos Tsimikas 32 Joel Matip 44 Luke Chambers 50 Ben Doak 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 13 Zanka 14 Saman Ghoddos 16 Ben Mee 21 Thomas Strakosha 30 Mads Roerslev Rasmussen 33 Yegor Yarmolyuk 36 Ji-soo Kim 37 Michael Olakigbe 38 Ethan Brierley Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-2-1 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-2-1 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Rezerwowi ▼ 7 Luis Díaz 18 Cody Gakpo 21 Konstantinos Tsimikas 32 Joel Matip 44 Luke Chambers 50 Ben Doak 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 13 Zanka 14 Saman Ghoddos 16 Ben Mee 21 Thomas Strakosha 30 Mads Roerslev Rasmussen 33 Yegor Yarmolyuk 36 Ji-soo Kim 37 Michael Olakigbe 38 Ethan Brierley

Liverpool FC – Brentford FC, transmisja meczu

Mecz Liverpoolu z Brentford będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport 2. Ten pojedynek będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

