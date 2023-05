Liverpool – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (06.05.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Andrew Robertson

Liverpool – Brentford, typy i przewidywania

Liverpool złapał znakomitą formę i notuje serię pięciu wygranych z rzędu, a The Reds nie przegrali od 1 kwietnia. Brentford po słabym kwietniu wreszcie złapało wiatr w żagle i pokonało Chelsea oraz Nottingham. Trudno jednak spodziewać się, aby Pszczółki zdołały wygrać na Anfield Road. Ostatnie trzy mecze obu drużyn to minimum trzy gole w każdym spotkaniu. Liverpool w ostatnim czasie też potrafił wbić sześć goli Leeds czy cztery Tottenhamowi. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Liverpool – Brentford, sytuacja kadrowa

Thiago Alcantara, Roberto Firmino, Naby Keita, Stefan Bajcetić i Calvin Ramsay to kontuzjowani zawodnicy Liverpoolu, którzy na pewno nie wezmą udziału w sobotnim spotkaniu. W zespole gości z tego samego powodu nie zagrają Strakosha, Norgaard, Jansson oraz Lewis-Potter.

Liverpool – Brentford, ostatnie wyniki

Liverpool notuje serię pięciu wygranych z rzędu, a jest niepokonany od siedmiu spotkań. Ostatni raz The Reds przegrali 1 kwietnia w pojedynku z Manchesterem City. Obecnie znajdują się na piątym miejscu w Premier League i tracą cztery punkty do TOP4. Brentford znajduje się na cztery lokaty niżej. Pszczółki mają na swoim koncie dwie wygrane z rzędu w meczach z Chelsea oraz Nottingham. Jednak były to jedyne wygrane w ostatnich ośmiu spotkaniach.

Liverpool – Brentford, historia

Obie drużyny spotkały się w ramach 19. kolejki Premierl League. Ten pojedynek niespodziewanie zakończył się wysoką wygraną Brentford 3:1. W poprzednim sezonie raz padł remis, a raz wygrał Liverpool.

Liverpool – Brentford, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego widowiska według bukmacherów jest Liverpool, a kursy na zwycięstwo The Reds są niskie i oscylują wokół 1,50. Jeśli jednak masz przeczucie do innego wyniku, a nie chcesz ryzykować to zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował wspaniałą propozycję dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i zagraj zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Liverpool – Brentford, kto wygra

Liverpool – Brentford, przewidywane składy

Liverpool – Brentford, transmisja meczu

Sobotni mecz 35. kolejki Premier League Liverpool – Brentford będzie dostępny jedynie online na platformie streamingowej Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska uprzednio należy wykupić odpowiedni abonament.

