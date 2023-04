Liverpool – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (09.04.2023)

Liverpool – Arsenal: typy i kursy na mecz Premier League. Niedzielę Wielkanocną kibicom piłkarskim umili spotkanie drużyny The Reds z zespołem The Gunners w ramach 30. kolejki angielskiej ekstraklasy. Sprawdźcie zapowiedź hitowego pojedynku na Wyspach Brytyjskich. Pierwszy gwizdek na Anfield Road w niedzielę 9 kwietnia o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Anfield Premier League Liverpool FC Arsenal 2.80 3.70 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2023 17:32 .

Liverpool – Arsenal, typy i przewidywania

Arsenal jest coraz bliżej sięgnięcia po wymarzone mistrzostwo Anglii. Kanonierzy w 30. kolejce Premier League pojadą na wyjazd, by na Anfield Road zmierzyć się z Liverpoolem. The Reds są w zupełniej innej sytuacji – ich udział w europejskich pucharach w przyszłym sezonie stoi pod dużym znakiem zapytania. Ekipa prowadzona przez Juergena Kloppa potrafi jednak zmobilizować się na wielkie mecze, co udowodniła w starciu z Manchesterem United (7:0). Gospodarze postraszą lidera tabeli?

The Gunners w ostatnim czasie są bardzo skuteczni, a do formy strzeleckiej po kontuzji wraca Gabriel Jesus. Nasz typ: Arsenal – powyżej 2.5 bramki. Taki zakład w Superbet można postawić po kursie 200.00. Jest to możliwe dzięki promocji, z której można skorzystać rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL.

Liverpool – Arsenal, ostatnie wyniki

Liverpool oraz Arsenal są na dwóch biegunach – The Reds przeżywają kryzys, a The Gunners prezentują znakomitą dyspozycję. Drużyna Juergena Kloppa w trzech ostatnich spotkaniach w ramach Premier League zdobyła tylko punkt (0:0 z Chelsea, 1:4 z Manchesterem City oraz 0:1 z Bournemouth). Co więcej, Liverpool pożegnał się już z Ligą Mistrzów.

Arsenal co prawda także nie gra już w europejskich pucharach, ale na rodzimych boiskach nie zawodzi. Popularni Kanonierzy pewnie zmierzają po mistrzostwo Anglii i mogą pochwalić się passą siedmiu zwycięstw z rzędu w Premier League. Trzy poprzednie starcia ekipy The Gunners to wygrane z Leeds United (4:1), Crystal Palace (4:1) oraz Bournemouth (3:2).

Liverpool – Arsenal, historia

Podopieczni Juergena Kloppa wyglądają lepiej w bezpośrednich pojedynkach przeciwko drużynie Mikela Artety. Pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi zespołami zakończyło się trzema zwycięstwami Liverpoolu, wygraną Arsenalu i remisem.

Liverpool – Arsenal, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem hitowej potyczki są goście. Kurs na wygraną Liverpoolu wynosi około 2.70, a typ na zwycięstwo Arsenalu to mniej więcej 2.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Liverpool – Arsenal, przewidywane składy

Po stronie The Reds zabraknie kontuzjowanych Stefana Bajceticia, Naby’ego Keity, Calvina Ramsaya i Thiago, a powrót na boisko Luisa Diaza wciąż stoi pod znakiem zapytania. W zespole gości nie należy się spodziewać Mohameda Elneny’ego, Eddiego Nketiaha, Williama Saliby oraz Takehiro Tomiyasu.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliott; Salah, Gakpo, Nunez

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Partey, Xhaka, Odegaard; Saka, Jesus, Martinelli

Liverpool – Arsenal, kto wygra?

Liverpool – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko na internetowej platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Anfield Road w niedzielę 9 kwietnia o godzinie 17:30.

