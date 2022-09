PressFocus Na zdjęciu: Liverpool FC

Liverpool – Ajax Amsterdam: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. The Reds nie przyzwyczaili kibiców do tak słabych rezultatów, jakie osiągają w tym sezonie. Na inaugurację rozgrywek Ligi Mistrzów przegrali wyraźnie z Napoli, dlatego wokół drużyny pojawia się wiele wątpliwości o wynik meczu z Ajaksem.

Liverpool – Ajax Amsterdam, typy i przewidywania

Fatalnie wyglądali podopieczni Juergena Kloppa w starciu z Napoli. Obrońcy grali w sposób niechlujny i ślamazarny, a największym chyba rozczarowaniem była postawa Virgila van Dijka, który w niczym nie przypomina lidera z ubiegłego sezonu. Słabe rezultaty w dużej mierze są pokłosiem licznych kontuzji istotnych zawodników, takich jak choćby Thiago czy Diogo Jota. Nie można jednak w pełni usprawiedliwiać nimi fatalnych wyników. Jeśli Liverpoolowi powinie się noga w kolejnym meczu fazy grupowej, fani będą mocno niezadowoleni.

Ajax został latem rozkupiony z największych gwiazd, a mimo to wciąż osiąga przyzwoite rezultaty. Przed nie lada wyzwaniem stanął Alfred Schreuder, który regularnie w ostatnich tygodniach tracił ważnych piłkarzy. Zarząd klubu wyraził ogromne rozczarowanie postawą Antony’ego, który wymusił na klubie transfer do Manchesteru United. Klub ma jednak wciąż wielu jakościowych zawodników w kadrze, dzięki czemu w tym sezonie, poza Superpucharem Holandii, może pochwalić się kompletem zwycięstw. Synowie Bogów w 1. kolejce sprawili tęgie lanie Rangersom udowadniając, że mimo sprzedania sporej grupy piłkarzy, wciąż mają wiele jakości w ofensywie. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola w meczu.

Liverpool – Ajax Amsterdam, ostatnie wyniki

Liverpool wygrał zaledwie dwa z ostatnich pięciu spotkań i jest to statystyka wysoce niepokojąca. Zwłaszcza że jedna z tych wygranych choć bardzo okazała, padła w meczu z fatalnym Bournemouth. The Reds polegli z kretesem w Neapolu, przegrywając aż 1:4, a oprócz tego zaprezentowali się blado w derbach Liverpoolu, zakończonych remisem 0:0.

W statystykach Ajaksu Amsterdam zielono. Klub wygrał siedem ostatnich meczów, tracąc w nich zaledwie jedną bramkę. Bez względu na klasę rywali, takie wyniki powinny budzić szacunek. Ich ofiarą w 1. rundzie fazy grupowej Ligi Mistrzów padli Rangersi, którzy w Amsterdamie przegrali aż 0:4. Następnie Amsterdamczycy rozgromili 5:0 w Eredivisie Heerenveen czym dali wyraźny sygnał – jesteśmy gotowi na Liverpool.

Liverpool – Ajax Amsterdam, sytuacja kadrowa

Po stronie Liverpoolu wciąż multum braków. Nie zagrają na pewno Henderson, Jones, Keita, Konate, Oxlade-Chamberlain i Ramsay. Pod znakiem zapytania stoją również występy Carvalho i Kellehera. Dobrą wiadomością dla Juergena Kloppa jest z pewnością powrót do zdrowia Thiago, który dostał już parę minut w poprzednim meczu Ligi Mistrzów z Napoli.

Lepiej wygląda sytuacja kadrowa gości. Trener Ajaksu nie będzie mógł skorzystać tylko z Owena Wijndala, który jest kontuzjowany. Niepewna jest również sytuacja Conceicao, a także Iharttarena, którzy nie grali ostatnio i leczą urazy.

Liverpool – Ajax Amsterdam, historia

Czterokrotnie do tej pory mierzyły się Ajax i Liverpool. Pierwsze starcie datuje się na 2001 rok. Wówczas górą byli Amsterdamczycy, którzy wygrali 3:1. Dwa lata później mecz między tymi zespołami zakończył się bezbramkowym remisem. Dwa lata temu The Reds i Ajax rywalizowali w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wówczas to podopieczni Juergena Kloppa dwukrotnie wygrali po 1:0.

Liverpool – Ajax Amsterdam, kursy bukmacherskie

Mimo kiepskiej formy Liverpoolu i serii zwycięstw Ajaksu, to gospodarzom bukmacherzy dają większe szanse na zwycięstwo. Kurs na wygraną Liverpoolu wynosi ok. 1.60, podczas gdy typ na Amsterdamczyków to już ok. 5.20. Nieco niżej wycenia się remis – na 4.80. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Liverpool – Ajax Amsterdam, przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson – Elliott, Fabinho, Thiago – Slaha, Nunez, Diaz

Ajax: Pasveer – Rensch, Timber, Bassey, Blind – Klaassen, Alvarez, Taylor – Tadic, Kudus, Bergwijn

Liverpool – Ajax Amsterdam, transmisja

Spotkanie Liverpoolu z Ajaksem Amsterdam transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport Premium 3. Pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi o godzinie 21:00.

