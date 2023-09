IMAGO / ActionPictures Na zdjęciu: Harry Kane

RB Lipsk Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2023 14:29 .

RB Lipsk – Bayern Monachium, typy i przewidywania

W hicie Bundesligi Bayern Monachium, obecny lider tabeli zmierzy się z będącym na czwartej lokacie RB Lipsk. Ekipa Marco Rose w poprzednim sezonie wywalczyła aż cztery punkty w rywalizacji z Bawarczykami, a na rozpoczęcie obecnej kampanii ograła ich w pojedynku o Superpuchar Niemiec.

Bayern strzelił gola w 32 meczach Bundesligi z rzędu, ostatni raz nie trafił do siatki we wrześniu ubiegłego roku. Harry Kane stał się podstawowym zawodnikiem mistrza Niemiec, który strzelił siedem goli w swoich pierwszych pięciu meczach w Bundeslidze. Lipsk rzeczywiście przegrał w pierwszej kolejce z Bayerem Leverkusen, ale poza tym ograł wszystkich kolejnych rywali. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1,41 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź STS

RB Lipsk – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

Amadou Haidara jest bliski powrotu po kontuzji mięśniowej, a El Chadaille Bitshiabu będzie pauzował przez kilka miesięcy z powodu kontuzji kolana, natomiast Dani Olmo i Willi Orban wykluczeni są z powodu problemów z kolanami – tak wygląda sytuacja kadrowa w drużynie RB Lipsk. Jeśli chodzi o Bayern to Serge Gnabry złamał rękę podczas zwycięstwa w Pucharze Niemiec i będzie pauzował przez kilka tygodni. Ponadto, Matthijs de Ligt, Kim Min-Jae i Dayot Upamecano zmagają się z drobnymi problemami zdrowotnymi.

RB Lipsk – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Lipsk notuje serię aż sześciu wygranych z rzędu we wszystkich rozgrywkach. W środę ekipa Marco Rose ograła w Pucharze Niemiec 3:2 Wehen. Wcześniej Lipsk zwyciężał w pojedynkach m. in. z Borussią Moenchengladbach i Unionem Berlin czy Young Boys w Lidze Mistrzów. Ostatni raz przegrali 19 sierpnia w starciu z Bayerem Leverkusen. Bayern z kolei jest niepokonany od 12 sierpnia i meczu z RB Lipsk o Superpuchar Niemiec. Od tego czasu Bawarczycy zanotowali sześć zwycięstw i jeden remis (Bayer Leverkusen) we wszystkich rozgrywkach.

RB Lipsk – Bayern Monachium, historia

RB Lipsk znacznie lepiej sobie radzi w ostatnim czasie w starciach z Bayernem i notuje serię dwóch wygranych z rzędu. Bawarczycy na zwycięstwo czekają z kolei aż od trzech spotkań. Bilans ostatnich pięciu spotkań jest jednak wyrównany, to dwie wygrane Lipska, dwie Bayernu i jeden remis.

RB Lipsk – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Bayern Monachium, który lideruje w tabeli Bundesligi. Warto jednak pamiętać, że Lipsk po porażce w 1. kolejce wygrał wszystkie kolejne mecze. Z tego powodu zachęcamy, aby przyjrzeć się ofercie bukmachera STS. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

RB Lipsk – Bayern Monachium, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną RB Lipsk 0% Remisem 0% Wygraną Bayernu Monachium 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną RB Lipsk

Remisem

Wygraną Bayernu Monachium

RB Lipsk – Bayern Monachium, przewidywane składy

RB Lipsk (Przewidywany skład) 4-4-2 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 RB Lipsk (Przewidywany skład) 4-4-2 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Marco Rose Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 1 Peter Gulacsi

3 Christopher Lenz

8 Amadou Haidara

13 Nicolas Seiwald

14 Christoph Baumgartner

16 Lukas Klostermann

18 Fabio Carvalho

26 Ilaix Moriba

30 Benjamin Sesko Eric Choupo-Moting 13

Daniel Peretz 18

Bouna Sarr 20

Raphael Guerreiro 22

Thomas Müller 25

Mathys Tel 39

Noussair Mazraoui 40

Frans Krätzig 41

Aleksandar Pavlovic 45 RB Lipsk (Przewidywany skład) 4-4-2 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 RB Lipsk (Przewidywany skład) 4-4-2 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Marco Rose Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 1 Peter Gulacsi

3 Christopher Lenz

8 Amadou Haidara

13 Nicolas Seiwald

14 Christoph Baumgartner

16 Lukas Klostermann

18 Fabio Carvalho

26 Ilaix Moriba

30 Benjamin Sesko Eric Choupo-Moting 13

Daniel Peretz 18

Bouna Sarr 20

Raphael Guerreiro 22

Thomas Müller 25

Mathys Tel 39

Noussair Mazraoui 40

Frans Krätzig 41

Aleksandar Pavlovic 45

RB Lipsk - Bayern Monachium, transmisja meczu

Sobotni hit Bundesligi nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Mecz będzie transmitowany jedynie online, a obejrzeć go można na platformie Viaplay.pl lub w STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.