AS Monaco w ramach Ligue 1 wygrało u siebie ze Stade Brestois 2:0 (0:0). Bramki dla gospodarzy zdobyli Stevan Jovetić i Kevin Volland. Radosław Majecki przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowej AS Monaco. Obecnie gospodarze zajmują czwarte miejsce. Natomiast rywale są na 13. lokacie.

Na pierwszą groźniejszą sytuację w tym spotkaniu czekaliśmy do 20. minuty. Wtedy to z rzutu wolnego dośrodkował Ruben Aguilar, ale jego podania na bramkę nie zdołał zamienić Aurelien Tchouameni, który uderzył ponad poprzeczką. Po pół godzinie gry powinno być 1:0 dla AS Monaco. Rzutu karnego nie wykorzystał jednak Wissam Ben Yedder, który został zatrzymany przez Gautiera Larsonneura.

Kilka minut po zmianie stron Ben Yedder mógł się zrehabilitować, ale znowu skutecznie interweniował bramkarz rywali. W 55. minucie zrobiło się groźnie w polu karnym gospodarzy. Finalnie tylko w poprzeczkę trafił jednak Caio Henrique. W odpowiedzi uderzał Aguilar. Kolejny raz swoimi umiejętnościami wykazał się jednak Larsonneur i cały czas czekaliśmy na premierowe trafienie w niedzielnej konfrontacji na Stade Louis II.

Ostatecznie gospodarze zdołali jednak przechylić szalę wygranej na swoją korzyść. Najpierw Aleksandr Golovin wypatrzył Stevana Joveticia, który dał swojej ekipie prowadzenie. W końcówce rezultat potyczki na 2:0 dla gospodarzy ustalił Kevin Volland. W tej sytuacji znowu asystował Golovin. Dla gospodarzy to druga kolejna wygrana w Ligue 1.