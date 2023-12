RC Lens – Sevilla FC: typy, kursy, zapowiedź (12.12.2023)

RC Lens - Sevilla FC: typy i kursy na mecz 6. kolejki Ligi Mistrzów w grupie A. Wicemistrz Francji w nadchodzącym spotkaniu podejmie zwycięzcę ubiegłej edycji Ligi Europy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stade Bollaert-Delleris już we wtorek (12 grudnia) o godzinie 18:45.

Lens – Sevilla, kursy bukmacherskie

RC Lens w ramach 6. kolejki grupy A Ligi Mistrzów podejmie na własnym boisku Sevillę. Wtorkowe spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem obie drużyny mają jeszcze o co walczyć. Między nimi toczy się rywalizacja o trzecie miejsce w grupie i grę wiosną w Lidze Europy. Ja spodziewam się, że w tym meczu padną gole, przez co obaj golkiperzy wrócą do domu bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Lens – Sevilla, ostatnie wyniki

RC Lens w obecnym sezonie nie jest już tak zabójczym zespołem jak w poprzedniej kampanii. Drużyna Francka Haise’a w ostatnich pięciu meczach jednak prezentowali się bardzo dobrze. Udało im się odnieść trzy wygrane (1:0 z Marsylią, 3:0 z Clermont i 3:2 z Lyonem), zaliczyć jeden remis (0:0 z Montpellier), a także ponieść jedną, dość kompromitującą, porażkę (0:6 z Arsenalem).

Sevilla natomiast w tym sezonie prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Hiszpański zespół w ostatnich pięciu spotkaniach odniósł jedno zwycięstwo (2:0 z Astorgą w Pucharze Hiszpanii), zaliczył jeden remis (2:2 z Villarrealem), a także poniósł aż trzy porażki (1:2 z Sociedad, 2:3 z PSV w Lidze Mistrzów oraz 0:1 z Mallorką).

Lens – Sevilla, historia

W tym sezonie obie drużyny miały już okazje spotkać się ze sobą w Lidze Mistrzów. Na Estadio Ramon Sanchez Pzjuan padł remis 1:1. Było to także ich pierwsze oficjalne spotkanie w historii.

Lens – Sevilla, kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego spotkania jest RC Lens. Jeśli rozważasz typ na ich zwycięstwo, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.00 – 2.05, podczas gdy na wygraną Sevilli sięgają nawet 3.80. Przy okazji niedzielnego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betfan. Przy zakładaniu nowego konta należy wpisać kod GOAL, aby otrzymać bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł.

Lens – Sevilla, kto wygra?

Lens – Sevilla, przewidywane składy

RC Lens Franck Haise 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Sevilla FC Diego Alonso

Lens – Sevilla, transmisja meczu

Wtorkowy mecz pomiędzy RC Lens a Sevillą będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 1. Ten pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

