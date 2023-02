Leicester – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Ivan Perisic

Leicester – Tottenham: typy i kursy na mecz Premier League. Po niezwykle ważnym zwycięstwie ligowym nad Manchesterem City kibice znów nabrali wiary w to, że Tottenham stać na podium Premier League. W najbliższej kolejce Kogutom przyjdzie zmierzyć się z grającym mocno w kratkę Leicester.

Leicester – Tottenham, typy i przewidywania

W zimowym oknie transferowym włodarze Leicester wreszcie sięgnęli głębiej do kieszeni i postarali się o kilka jakościowych wzmocnień. Cała trójka sprowadzonych w styczniu zawodników, czyli Tete, Kristensen i Souttar zagrała w meczu z Aston Villą, który zakończył się zwycięstwem 2:4. W kibicach powoli zaczęła odradzać się wiara w to, że Lisy wreszcie uporządkują swoją grę i znów wkroczą na zwycięską ścieżkę. W sobotę na ich stadion zawita wyjątkowo wymagający rywal. Koguty wygrały cztery z ostatnich pięciu spotkań przeciwko Leicester, co jasno wskazuje, że mają na nich patent.

W ubiegłej kolejce Tottenham Hotspur wygrał na własnym stadionie z Manchesterem City, choć bukmacherzy wyraźnie byli po stronie Obywateli. Antonio Conte zyskał tym samym nieco spokoju, a piłkarze pewności siebie. Mecz z Leicester wcale nie musi jednak być łatwiejszy, choć mogłaby wskazywać na to klasa i aktualna forma rywala. Lisy wzmocnione zimowymi transferami są zdecydowanie groźniejsze, aniżeli jeszcze przed kilkoma tygodniami i nie należy ich lekceważyć. Wciąż prezentują się niepewnie w defensywie, jednak zwiększyła się siła ich ofensywy. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Leicester – Tottenham, ostatnie wyniki

Dwa ostatnie spotkania były dużo lepsze w wykonaniu Leicester i nosiły znamiona powolnej poprawy gry drużyny. Wcześniej Lisy przegrały z Newcastle i Nottingham Forest, a później zremisowały po niezłym meczu z Brighton. Poprzednia kolejka to już jednak wybitny występ zespołu, zwłaszcza w aspekcie ofensywnym. 4:2 na wyjeździe z Aston Villą to nie byle jaki wynik.

Po dwóch dotkliwych porażkach z Arsenal i Manchesterem City Kogutom udało się podnieść i zanotować trzy zwycięstwa. Tottenham wygrał w trudnym wyjazdowym meczu z Fulham 1:0, a później nie dał szans Preston w 1/16 finału pucharu Anglii. W poprzedniej kolejce udało się zanotować niezwykle ważne zwycięstwo z Manchesterem City 1:0, które dodało na pewno pewności siebie zawodnikom.

Leicester – Tottenham, sytuacja kadrowa

W obu zespołach jest kilka braków, jednak zdecydowanie dotkliwsze są te po stronie Tottenhamu. Gospodarze przystąpią do rywalizacji bez Ryana Bertranda i Jamesa Justina. Prawdopodobnie niezdolni do gry są wciąż też Jonny Evans i Boubakary Soumare.

W starciu z Manchesterem City kontuzji doznał Hugo Lloris, który nie będzie dostępny dla trenera Antonio Conte przez wiele tygodni. Oprócz Francuza kontuzjowani są również Yves Bissouma i Lucas Moura. Niepewny jest również stan zdrowia Pape Sarra. Cristian Romero jest natomiast zawieszony za czerwoną kartkę w meczu z Obywatelami.

Leicester – Tottenham, historia

Koguty wygrały cztery z ostatnich pięciu spotkań przeciwko Leicester. W tym sezonie zmiażdżyły wręcz na Tottenham Hotspur Stadium Lisy, wygrywając aż 6:2. Był to prawdziwy popis siły ofensywnej podopiecznych Antonio Conte. Ostatnie zwycięstwo Leicester datowane jest na 20 grudnia 2020 roku. Od tamtej pory w każdym spotkaniu wyglądał dużo gorzej na tle Tottenhamu.

Leicester – Tottenham, kursy bukmacherskie

Leicester – Tottenham, kto wygra

Leicester – Tottenham, przewidywane składy

Leicester: Ward – Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen – Tielemans, Dewsburry-Hall, Tete, Maddison, Barnes – Iheanacho

Tottenham: Forster – Emrson Royal, Dier, Davies, Sanchez, Perisic – Hojbjerg, Bentancur, Kulusevski, Son – Kane

Leicester – Tottenham, transmisja

Prawa do transmisji meczów Premier League w tym sezonie posiada w Polsce Viaplay. To właśnie na antenie tego serwisu streamingowego obejrzycie sobotni mecz Leicester z Tottenhamem.

